Điều gì xảy ra khi uống nước ép cà chua?

Nước ép cà chua cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa, cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt nhưng có thể gây ợ nóng nếu uống quá nhiều.

Dễ bị ợ nóng

Axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản có thể gây ợ nóng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Các triệu chứng trào ngược axit có thể nặng hơn do ăn quá nhiều chất béo, bạc hà, chocolate, thực phẩm có tính axit như nước ép cà chua, chanh hoặc món cay.

Tăng lượng vitamin C hấp thụ

Vitamin C hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giúp xây dựng collagen và mô liên kết, thúc đẩy khả năng hấp thụ sắt, chữa lành vết thương, làm sáng da, tóc cùng móng chắc khỏe. Cà chua tự nhiên có chứa một lượng lớn vitamin C. Theo khuyến nghị, lượng vitamin C cần thiết cho nam giới trưởng thành là 90 mg, nữ giới khoảng 75 mg mỗi ngày.

Cung cấp natri

Hầu hết nước ép rau, bao gồm cả nước ép cà chua, đều chứa natri, tăng tính ngon miệng. Natri cần thiết để điều hòa máu, thành phần quan trọng của dây thần kinh, điều chỉnh sự co cơ. Chế độ ăn uống lành mạnh không nên quá 2.300 mg natri mỗi ngày.

Ngoài natri, cà chua cũng có kali - chất điện giải quan trọng để tim co bóp, giãn nở. Kali có tác dụng thư giãn các mạch máu, tăng lưu thông máu, có lợi cho người huyết áp cao.

Chứa các chất dinh dưỡng như rau

Các loại rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và phytochemical - hợp chất thực vật có thể giảm viêm mạn tính. Các chất dinh dưỡng này còn chống lại stress oxy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do. Chế độ ăn nhiều rau xanh giúp giảm các yếu tố nguy cơ gây nhiều bệnh mạn tính. Cà chua cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như rau, song không nên lạm dụng, ăn đa dạng thực phẩm sẽ tốt hơn.

Cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt

Chất chống oxy hóa carotenoid có lợi với sức khỏe tuyến tiền liệt được tìm thấy trong rau quả màu đỏ, hồng như cà chua, ổi, bưởi, dưa hấu.

Cà chua đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng một số người nên hạn chế. Người mắc hội chứng ruột kích thích ăn thực phẩm này có thể đau bụng mạn tính, chuột rút, khó chịu do hàm lượng chất xơ và tính axit cao. Người có triệu chứng như ngứa, sưng tấy, phát ban hoặc các vấn đề về tiêu hóa sau ăn cà chua nên tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)