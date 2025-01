Những món ăn uống dễ làm tăng mỡ bụng

Thực phẩm góp phần gây ra mỡ bụng thường có hàm lượng đường bổ sung, chất béo chuyển hóa cao như thức ăn nhanh, kẹo ngọt.

Thịt chế biến sẵn

Ăn nhiều xúc xích, thịt nguội và thịt xông khói dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh, tăng số đo vòng hai bởi chứa chất béo không lành mạnh. Chế độ ăn ít thịt chế biến, tăng cường trái cây, sữa góp phần ngăn ngừa tích tụ mỡ bụng.

Kẹo

Hạn chế ăn kẹo bởi chứa nhiều đường bổ sung, ít chất xơ. Ăn nhiều kẹo có nghĩa là cơ thể tiêu thụ calo rỗng, không có các chất dinh dưỡng thiết yếu để hoạt động tối ưu. Đường bổ sung có thể dẫn đến tăng đường trong máu, gây ra các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Lượng đường dư thừa tích lũy dưới dạng mỡ dự trữ trong cơ thể.

Kem

Kem góp phần gây tích tụ mỡ bụng do chứa nhiều đường, chất béo bão hòa. Món ăn giàu carbohydrate tinh chế nhưng ít protein có thể dẫn đến tăng cân. Kem không có chất chống oxy hóa, không thể bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do gốc tự do gây ra. Căng thẳng oxy hóa (mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và các gốc tự do) có liên quan đến nhiều tình trạng mạn tính như bệnh tim, một số loại ung thư.

Thức ăn chiên rán

Thức ăn nhanh, đồ chiên rán là lựa chọn tiện lợi nhưng ăn quá nhiều có thể gây tích mỡ. Người ăn nhiều thực phẩm này thường có tăng cân, lượng chất béo trung tính (triglyceride) cao hơn. Món ăn này cũng chứa nhiều chất béo bão hòa và muối nhưng lại ít chất dinh dưỡng có lợi như vitamin, khoáng chất, chất xơ.

Một trong những phương pháp chế biến món ăn lành mạnh là hấp, giúp giữ được hương vị, chất dinh dưỡng. Chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin, khoáng chất thường có trong thực phẩm nguyên chất, cơ thể cần để hoạt động tối ưu, duy trì sức khỏe.

Lạm dụng rượu

Uống nhiều rượu có khả năng kích thích tiết insulin, do đó kích thích tăng mỡ bụng. Người thường xuyên uống rượu cũng có nguy cơ tăng mỡ nội tạng cao. Nữ giới không nên uống nhiều hơn một ly rượu mỗi ngày, hai ly với nam giới để phòng tránh các nguy cơ sức khỏe.

Không nên sử dụng thuốc bổ, chất tạo ngọt nhân tạo khi pha chế rượu. Nên chọn loại rượu rõ nguồn gốc, tránh uống lúc bụng đói, cung cấp đủ nước cho cơ thể, ăn một số thực phẩm giàu chất xơ, protein có thể giảm khó chịu. Người bị say xỉn thường đau đầu, chóng mặt. Uống nước lọc, nước ép trái cây giúp thanh nhiệt, giải độc.

Lê Nguyễn