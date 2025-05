Điều gì xảy ra khi trẻ uống phải sữa giả?

Trẻ uống phải sữa giả thời gian dài có thể bị suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, nhiễm độc hoặc tổn thương nội tạng.

TS.BS Đỗ Thị Hạnh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, giải thích sữa giả không cung cấp đủ dinh dưỡng như trên bao bì ghi. Trẻ dùng thực phẩm này lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Suy dinh dưỡng âm thầm

"Sữa giả không chứa đủ hàm lượng đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất cần thiết", bác sĩ Hạnh nói. Vì vậy, trẻ uống sữa này trong thời gian dài có thể thiếu hụt năng lượng, thiếu vi chất, chậm tăng cân và chậm phát triển chiều cao. Biểu hiện suy dinh dưỡng thường tiến triển âm thầm, khó phát hiện nếu không theo dõi sát cân nặng, chiều cao của trẻ.

Uống sữa giả còn có thể làm cho hệ vi sinh đường ruột rối loạn khiến trẻ hấp thu kém chất dinh dưỡng, tiêu chảy kéo dài, tạo vòng xoắn bệnh lý phức tạp.

Rối loạn tiêu hóa cấp tính hoặc kéo dài

Một số loại sữa giả được đóng gói không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Nếu sữa nhiễm vi khuẩn đường ruột như E.coli, salmonella... gây tiêu chảy cấp, nguy hiểm với hệ tiêu hóa còn non yếu. Trẻ có biểu hiện như sốt cao, đi ngoài phân lỏng hoặc nhầy máu, sống phân, chướng bụng, đầy hơi, nôn trớ...

Trẻ không được điều trị kịp thời dẫn đến mất nước trung bình và nặng, rối loạn điện giải có nguy cơ phải nhập viện, ảnh hưởng sức khỏe toàn thân. Các vi khuẩn này còn dẫn đến viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.

Trẻ uống sữa già có thể ảnh hưởng đến phát triển trí não. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Ảnh hưởng phát triển trí não

Trong ba năm đầu đời, não bộ trẻ phát triển đến 80% kích thước não người trưởng thành. Giai đoạn này, trẻ cần được cung cấp chất như DHA, ARA, sắt... có trong sữa công thức chất lượng. Sữa giả không cung cấp đủ những dưỡng chất thiết yếu này.

Thiếu vi chất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển phản xạ, ngôn ngữ, khả năng học hỏi, trí nhớ về sau. Trẻ dễ bị mệt mỏi, thiếu tập trung, kém lanh lợi nhưng các biểu hiện này thường biểu hiện rõ khi trẻ đến độ tuổi đi học.

Nguy cơ nhiễm độc, tổn thương nội tạng

Một số loại sữa giả được điều chế từ nguyên liệu công nghiệp rẻ tiền, đôi khi chứa kim loại nặng (như chì, thủy ngân) hoặc dư lượng chất bảo quản, tạo màu, tạo mùi độc hại. Các chất này lắng đọng tại mô não gây tổn thương tế bào thần kinh, làm giảm chỉ số IQ, gây rối loạn hành vi, trẻ mất khả năng học tập. Về lâu dài, chì còn là nguyên nhân gây tăng huyết áp, tổn thương thận, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, tăng nguy cơ ung thư.

Nhiều loại sữa giả còn chứa melamine là một hợp chất công nghiệp, được sử dụng để sản xuất nhựa, keo và chất chống cháy. Theo bác sĩ Hạnh, trộn melamine vào sữa bột là để gian lận kết quả kiểm định hàm lượng protein trong sữa. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), melamine không được phép có mặt trong thực phẩm dưới bất kỳ dạng nào. Melamine gây sỏi thận, tổn thương thận không hồi phục, có thể gây ra khối u ở đường tiết niệu, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ.

Bác sĩ Hạnh khuyên cha mẹ nên mua sữa tại các công ty, cửa hàng, siêu thị uy tín, kiểm tra kỹ bao bì, hạn sử dụng, mã vạch sản phẩm. Sữa thật thường có bao bì sắc nét, thông tin in rõ ràng, hạn sử dụng được in nổi hoặc dập sâu. Sữa giả thường in mờ, có lỗi chính tả, tem dán lệch, dễ bong tróc hoặc bị tẩy xóa hạn dùng. Phụ huynh không mua sữa trôi nổi, giá rẻ bất thường qua mạng xã hội hay các kênh không rõ nguồn gốc. Cha mẹ nên theo dõi tình trạng tăng trưởng (cân nặng, chiều cao, nhận thức) của trẻ định kỳ theo tháng. Nếu nghi ngờ sản phẩm là hàng giả, cần ngưng sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng.

Thanh Ba