Điều gì xảy ra khi thiếu vitamin C?

Cơ thể thiếu vitamin C sẽ gặp vấn đề về xương khớp, da, vết thương chậm lành, thiếu máu, hệ miễn dịch suy yếu.

Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong việc chữa lành vết thương, chống nhiễm trùng, sản xuất collagen - một loại protein hỗ trợ da, xương, mạch máu. Vitamin C chủ yếu được tìm thấy trong trái cây họ cam quýt. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Bệnh scorbut

Bệnh scorbut thường phát triển sau vài tháng thiếu hụt vitamin C. Các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, suy nhược, chảy máu nướu răng, dễ bầm tím, đau khớp. Nếu không được điều trị, bệnh scorbut có thể gây ra bệnh nướu răng nghiêm trọng, mất răng, thậm chí là chảy máu trong cơ thể. Do vitamin C tham gia vào việc tạo ra collagen khỏe mạnh, thúc đẩy mạch máu, mô khỏe mạnh.

Thiếu máu

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm. Sắt cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy. Nếu không đủ vitamin C, khả năng hấp thụ sắt sẽ giảm, dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Người thiếu máu thường mệt mỏi, da nhợt nhạt, khó thở, đau đầu, có thể thay đổi chế độ ăn uống để cung cấp vitamin C và sắt cho cơ thể.

Vết thương chậm lành

Vitamin C rất quan trọng cho việc sản xuất collagen, giúp vết thương mau lành. Khi lượng vitamin C thấp, vết cắt, vết bầm tím, vết loét lâu lành, gây đau trong thời gian dài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cùng nhiều biến chứng khác.

Bệnh nướu răng

Nếu thiếu vitamin C có thể gây viêm nướu, với triệu chứng chảy máu nướu, sưng đau. Trong trường hợp nặng, nướu có thể chuyển sang màu tím, hoại tử, dẫn đến mất răng. Chế độ ăn đủ vitamin C giúp nướu khỏe, chống lại vi khuẩn.

Bệnh về khớp và xương

Thiếu vitamin C gây đau, sưng khớp do chảy máu bên trong khớp, ảnh hưởng đến sức khỏe xương bằng cách làm suy yếu collagen. Điều này có thể dẫn đến xương giòn, gãy xương, các bệnh như loãng xương (xương yếu). Nếu trẻ thiếu vitamin C có thể chậm phát triển xương, đau nhức.

Các vấn đề về da

Thiếu vitamin C khiến da khô, sần sùi, bong tróc. Đây là tình trạng da phổ biến gọi là dày sừng nang lông, trông giống như những nốt sần nhỏ, sờ thô ráp như da gà. Tóc bị khô, chẻ ngọn, có đốm nhỏ màu đỏ hoặc tím (điểm xuất huyết) xuất hiện trên da do mạch máu yếu. Tình trạng này cũng có thể gây chảy máu cam.

Hệ thống miễn dịch suy yếu

Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này, khả năng chống nhiễm trùng giảm dần theo thời gian. Người thiếu hụt vitamin C dễ mắc bệnh nhiễm trùng như viêm phổi.

Người trưởng thành cần khoảng 70-100 mg vitamin C mỗi ngày, phụ nữ mang thai và cho con bú cần nhiều hơn, khoảng 85-120 mg mỗi ngày.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)