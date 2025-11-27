Ba cách ăn uống phòng thiếu máu

Kết hợp thực phẩm chứa sắt không heme với món ăn giàu vitamin C, uống trà, cà phê cách bữa ăn chính hai giờ có thể ngăn thiếu máu.

Thiếu máu là tình trạng số lượng hồng cầu hoặc nồng độ hemoglobin trong máu thấp hơn mức bình thường, dẫn đến giảm khả năng vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, trẻ em dễ gặp tình trạng này.

Các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt, khó thở, giảm khả năng tập trung. Nếu không được điều trị, người bệnh dễ căng thẳng, ảnh hưởng sức đến tim, trẻ em có thể chậm phát triển nhận thức. Ăn uống khoa học có thể tăng cường sức khỏe, ngăn thiếu máu.

Ăn thực phẩm hỗ trợ sản xuất hồng cầu

Chất dinh dưỡng thiết yếu như sắt, folate, vitamin B12 cần thiết cho quá trình sản xuất tế bào hồng cầu. Sắt heme có trong các sản phẩm động vật như thịt đỏ, gan, cá, được cơ thể hấp thụ hiệu quả so với sắt không heme có trong thực phẩm thực vật. Nguồn sắt không heme gồm đậu lăng, đậu phụ, rau lá xanh đậm, ngũ cốc tăng cường. Đồng thời, mỗi người nên bổ sung vitamin C để tối đa hóa khả năng hấp thụ. Vitamin C chuyển đổi sắt thành dạng dễ hấp thụ trong đường tiêu hóa.

Folate có trong rau lá xanh đậm, vitamin B12 được tìm thấy trong trứng, sữa, thịt, cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA trong quá trình phát triển tế bào hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu.

Hạn chế thực phẩm cản trở hấp thụ sắt

Một số loại thực phẩm cản trở sự hấp thụ, làm giảm tổng hợp hemoglobin. Cụ thể, polyphenol trong trà, cà phê liên kết với sắt, tạo thành các phức hợp không hòa tan trong ruột. Canxi trong sữa ức chế sự hấp thụ sắt heme và không heme. Phytate trong ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu liên kết với sắt không heme, làm giảm khả năng sinh học của chúng, trừ khi thực phẩm được ngâm, nảy mầm hoặc lên men. Sự ức chế hấp thụ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như axit trong dạ dày, tình trạng bệnh lý, chế độ ăn uống tổng thể, thời điểm tiêu thụ.

Bạn nên uống trà hai tiếng ăn bữa ăn giàu sắt vì chất tannin trong trà liên kết với sắt, cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng này của cơ thể.

Hạn chế rượu

Uống nhiều rượu có thể dẫn đến thiếu máu do làm suy yếu quá trình sản xuất tế bào máu khỏe mạnh và làm phá hủy sớm các tế bào hồng cầu. Ngoài dinh dưỡng, yếu tố lối sống cũng đóng vai trò quan trọng. Hoạt động thể chất vừa phải kích thích quá trình tạo hồng cầu. Uống đủ nước, ngủ ngon, kiểm soát căng thẳng hiệu quả sẽ cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sức khỏe tổng thể, tái tạo hemoglobin.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)