6 rau quả giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch

Đu đủ

100 g đu đủ có khoảng 60-95 mg vitamin C có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch, sức khỏe làn da. Loại quả này chứa các loại enzyme tiêu hóa như papain, chất xơ, vitamin A, chất chống oxy hóa, tốt cho tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Bạn có thể ăn đu đủ tươi, thêm vào sinh tố hoặc trộn vào salad trái cây.