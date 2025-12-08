6 rau quả giàu vitamin C giúp tăng cường miễn dịch

Bông cải xanh
100 g bông cải xanh có khoảng 81 mg vitamin C. Ngoài đặc tính tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa, loại rau này còn giàu chất xơ, vitamin K, folate, nhiều dưỡng chất thực vật hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương chắc khỏe.
Đu đủ
100 g đu đủ có khoảng 60-95 mg vitamin C có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch, sức khỏe làn da. Loại quả này chứa các loại enzyme tiêu hóa như papain, chất xơ, vitamin A, chất chống oxy hóa, tốt cho tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Bạn có thể ăn đu đủ tươi, thêm vào sinh tố hoặc trộn vào salad trái cây.
Ổi
100 g ổi cung cấp khoảng 228-377 mg vitamin C, cao gấp nhiều lần so với cam. Bên cạnh đặc tính tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa, ổi còn giàu chất xơ, kali, các dưỡng chất thiết yếu khác hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch.
Dâu tây
Loại quả này cung cấp vitamin C dồi dào, khoảng 59-97 mg trong 100 g. Ngoài việc hỗ trợ chức năng miễn dịch và sức khỏe làn da, dâu tây còn chứa nhiều chất xơ, folate, chất chống oxy hóa hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm viêm.
Ớt chuông đỏ
Ớt chuông đỏ giàu dinh dưỡng, cung cấp khoảng 190 mg vitamin C trong 100 g, thường cao gấp 2-3 lần so với cam. Ngoài việc hỗ trợ chức năng miễn dịch và sức khỏe làn da, ớt chuông đỏ còn giàu beta-carotene, chất xơ, chất chống oxy hóa tốt cho mắt.
Kiwi
100 g kiwi có khoảng 64-92 mg vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch, sản xuất collagen. Chất xơ, kali, chất chống oxy hóa trong kiwi tốt cho sức khỏe tổng thể và duy trì tim mạch khỏe mạnh.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI