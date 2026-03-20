Điều gì xảy ra khi rách sụn chêm?

Rách sụn chêm có thể gây đau, làm giảm khả năng vận động, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

Sụn chêm nằm giữa hai đầu xương khớp gối, giúp giảm xóc, phân tán lực, tăng độ vững chắc cho khớp, đồng thời hỗ trợ bôi trơn, nuôi dưỡng sụn và hạn chế kẹt khớp. ThS.BS.CKI Đào Duy An Duy, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi sụn chêm bị tổn thương, người bệnh có thể gặp một số vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày và nguy cơ mắc phải các biến chứng gây ảnh hưởng đến vận động.

Đau nhức dữ dội: Đau nhức trong khớp gối, đặc biệt khi thực hiện các tư thế co duỗi, nghiêng người qua trái, phải. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể bị sưng đau, không thể duỗi thẳng chân...

Teo cơ tứ đầu đùi: Người bệnh có xu hướng hạn chế vận động để giảm đau nhức do rách sụn chêm. Tình trạng này kéo dài và không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến teo cơ tứ đầu đùi, người bệnh đi lại và vận động khó khăn, không thể duỗi thẳng chân.

Hư khớp gối: Nếu sụn chêm bị hư hoàn toàn, người bệnh phải cắt bỏ sụn chêm, dẫn đến khớp gối nhanh chóng thoái hóa và hư hỏng. Việc cắt sụn chêm khi tuổi càng trẻ, quá trình thoái hóa và hư khớp gối diễn ra càng nhanh.

Tổn thương các bộ phận khác: Những trường hợp rách sụn chêm do tổn thương dây chằng chéo trước có thể dẫn đến bong chỗ bám, tổn thương dây chằng chéo sau, phù tủy xương...

Bác sĩ Duy giải thích tình trạng tổn thương sụn chêm của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp điều trị rách sụn chêm được lựa chọn phụ thuộc vào vị trí, kích thước, hình thái và mức độ tổn thương, tuổi tác và nhu cầu vận động của người bệnh. Không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật, những tổn thương nhẹ có thể tự khỏi nếu được chăm sóc tại nhà đúng cách như chườm đá, hạn chế vận động, sử dụng các thuốc giảm đau, chống viêm, chống phù nề...

Những trường hợp tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ có thể can thiệp phẫu thuật cắt bỏ sụn khớp gối, ghép hoặc khâu sụn chêm. Bác sĩ Duy cho biết so với mổ mở, nội soi thường được ưu tiên trong điều trị rách sụn chêm vì vết mổ nhỏ, xâm lấn tối thiểu, giảm tối đa tổn thương các mô lành, đảm bảo tính thẩm mỹ và giúp người bệnh phục hồi nhanh, giảm chi phí điều trị. Sau phẫu thuật, khả năng vận động của người bệnh phục hồi lên đến 90%, tùy mức độ tổn thương mà có thể tập thể dục thể thao lại sau 6-9 tháng.

Bác sĩ Duy (thứ hai từ phải sang) thực hiện nội soi tái tạo sụn chêm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Rách sụn chêm là một trong những chấn thương đầu gối thường gặp nhất, có thể xảy ra do chấn thương thể thao hoặc tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Để phòng ngừa chấn thương này, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên làm việc hoặc vận động đúng tư thế, tránh các động tác xoay gối đột ngột, tập thể dục thường xuyên ở cường độ phù hợp để duy trì sự dẻo dai của khớp gối... Những người đã bị chấn thương cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ trong chế độ điều trị, sinh hoạt hàng ngày và tái khám đúng hẹn giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi và ngăn nguy cơ tái phát.

Phi Hồng