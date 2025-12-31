Điều gì xảy ra khi phụ nữ thiếu canxi?

Phụ nữ thiếu canxi dễ bị loãng xương, răng yếu, sức khỏe tim mạch giảm, cơ bắp yếu và mệt mỏi.

Phụ nữ dễ thiếu canxi do nhiều nguyên nhân, bao gồm yếu tố sinh lý và lối sống. Hormone estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và duy trì mật độ xương. Nhu cầu canxi tăng cao trong thời kỳ mang thai và cho con bú để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Nếu lượng canxi hấp thụ từ chế độ ăn không đủ, cơ thể sẽ lấy canxi từ xương mẹ, làm xương suy yếu.

Thiếu canxi kéo dài dẫn đến loãng xương - tình trạng xương giòn, xốp và giảm mật độ theo thời gian. Phụ nữ bị loãng xương có nguy cơ gãy xương cao, đặc biệt ở hông, cổ tay và cột sống, gây đau mạn tính, giảm khả năng vận động, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Canxi đóng vai trò quan trọng với nhiều cơ quan và chức năng cơ thể. Thiếu canxi ảnh hưởng trực tiếp đến răng và xương hàm, làm xương suy yếu, tăng nguy cơ mất răng, sâu răng và bệnh nướu, nhưng nhiều phụ nữ thường không nhận ra tình trạng này.

Canxi còn cần thiết để điều hòa nhịp tim và co bóp tim ổn định. Khi thiếu hụt, nồng độ canxi trong máu mất cân bằng, gây rối loạn nhịp tim và tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch. Nồng độ canxi thấp làm suy giảm co cơ và truyền tín hiệu thần kinh, dẫn đến chuột rút, co thắt cơ hoặc yếu cơ, ban đầu nhẹ nhưng có thể trở nên nghiêm trọng nếu không bổ sung.

Thai phụ không cung cấp đủ canxi có nguy cơ tiền sản giật. Đây là tình trạng huyết áp cao kèm tổn thương các cơ quan, ảnh hưởng sự phát triển xương của thai nhi, tăng khả năng sinh non và trẻ nhẹ cân.

Chế độ ăn giàu canxi rất quan trọng để đảm bảo cơ thể nhận đủ lượng canxi cần thiết hàng ngày, duy trì sức khỏe xương, răng và các chức năng sinh lý khác. Một số nguồn cung canxi gồm các phẩm từ sữa, phô mai, sữa chua, các loại rau lá xanh (rau bina, rau cải), ngũ cốc, nước cam, cá béo. Phụ nữ cũng nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, phái đẹp có thể bổ sung theo tư vấn của bác sĩ. Tránh lạm dụng vì có nguy cơ hình thành sỏi thận và vấn đề tim mạch.

Mật độ xương, tức là lượng canxi và khoáng chất trong xương phản ánh độ chắc khỏe của xương, càng cao thì xương càng chắc, ít nguy cơ gãy. Mật độ xương có thể duy trì tốt hơn nhờ các bài tập chịu trọng lượng như đi bộ, chạy bộ hoặc tập tạ, vì những hoạt động này kích thích xương chắc khỏe và làm chậm quá trình mất canxi.

Giảm tiêu thụ caffeine, rượu, thực phẩm giàu natri vì chúng cản trở sự hấp thụ canxi hoặc làm tăng bài tiết canxi. Kiểm tra mật độ xương định kỳ và khám sức khỏe tổng quát cũng hữu ích để phát hiện dấu hiệu thiếu canxi và bổ sung phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)