Điều gì xảy ra khi ngủ trong phòng mát?

Ngủ trong phòng ở mức nhiệt 24-26 độ C giúp vào giấc nhanh và sâu hơn, ngăn đổ mồ hôi đêm, góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giấc ngủ quan trọng với sức khỏe và tinh thần tổng thể. Có nhiều yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ như tiếng ồn, ánh sáng, không gian và nhiệt độ phòng. Ngủ trong phòng quá nóng hoặc quá lạnh đều có thể gây mất ngủ, thức giấc nhiều lần. Tuy nhiên, duy trì điều hòa ở nhiệt độ 24-26 độ C suốt đêm tạo cảm giác lạnh vừa phải, có thể mang lại một số lợi ích cho giấc ngủ.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nhiệt độ mát hơn kích thích sản xuất melatonin (hormone báo hiệu đã đến giờ đi ngủ) giúp ngủ sâu hơn. Phòng mát hỗ trợ cơ thể tự điều chỉnh nhiệt độ trong giai đoạn ngủ sâu (REM), giảm trằn trọc, giật mình. Nhiệt độ cao khiến cơ thể tiết cortisol, trong khi đó phòng mát góp phần kiểm soát cortisol, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng.

Nhiệt độ phòng lạnh vừa phải giúp ngủ ngon hơn. Ảnh được tạo bởi AI

Ngủ nhanh hơn

Nhiệt độ cơ thể tự nhiên có xu hướng giảm khi chuẩn bị đi ngủ. Do đó, nằm trong phòng mát hỗ trợ quá trình này bằng cách báo hiệu cho cơ thể đã đến lúc ngủ, giúp đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhiệt độ ấm hơn thường làm chậm thời gian đi vào giấc ngủ.

Giảm đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi đêm và bốc hỏa ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ. Đảm bảo nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ 24-26 độ C tùy theo mức chịu đựng của bản thân giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái, ngủ ngon hơn.

Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể giảm

Giữ nhiệt độ phòng thấp vào ban đêm có thể giúp ngăn ngừa các bệnh chuyển hóa như tiểu đường. Bởi nhiệt độ mát thúc đẩy hoạt động trao đổi chất, cụ thể là kích thích đốt cháy calo tốt hơn và tăng khối lượng mô mỡ nâu (còn gọi là mô mỡ "tốt"), ổn định độ nhạy insulin, từ đó kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

Giảm quá trình lão hóa

Ngoài vai trò là một hormone hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn là chất chống oxy hóa có tác dụng chống lão hóa. Ngủ ở nhiệt độ mát mẻ thúc đẩy sản xuất melatonin, từ đó tăng cường khả năng chống lão hóa tổng thể của cơ thể.

Bên cạnh lợi ích, ngủ ở nhiệt độ lạnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ do cảm giác nhiệt độ của từng cá nhân khác nhau. Mỗi người nên kiểm tra phản ứng của cơ thể với nhiệt độ để xác định mức nhiệt thoải mái nhất. Người mắc bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) không nên ngủ ở phòng có nhiệt độ lạnh vì dễ kích thích viêm phổi, cản trở quá trình lưu thông máu trong cơ thể.

Ngoài ngủ trong phòng mát mẻ hơn, người mất ngủ nên thư giãn trước khi lên giường và đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Hạn chế ăn quá no vào buổi tối, không uống rượu và caffeine sau 16h. Thường xuyên tập thể dục, vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế ánh sáng xanh vào buổi tối, góp phần ngăn gián đoạn chu kỳ ngủ - thức tự nhiên của cơ thể. Giữ phòng ngủ tối bằng cách sử dụng rèm hoặc tấm che sáng để thúc đẩy sản xuất melatonin.

Anh Chi (Theo Very Well Health)