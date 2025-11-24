Mẹo thư giãn giúp ngủ ngon

Thiền, nghe nhạc nhẹ, tập yoga, đi bộ buổi tối, giúp cơ thể thư giãn, điều hòa tâm trạng, ngủ nhanh và ngon hơn.

Có nhiều cách góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giấc ngủ như điều chỉnh ăn uống, kiểm soát bệnh lý, trong đó quản lý cảm xúc, giảm căng thẳng có vai trò quan trọng không kém. Thư giãn cơ thể thúc đẩy sản xuất hormone melatonin, điều chỉnh chu kỳ sinh học, đồng thời giảm mức độ hormone căng thẳng cortisol, hỗ trợ giấc ngủ sâu. Khi giảm căng thẳng, tâm trí được nghỉ ngơi, loại bỏ các suy nghĩ phiền muộn, từ đó dễ vào giấc hơn.

Một số mẹo sau có thể giúp người mất ngủ thư giãn và điều hòa tâm trí, ngủ ngon.

Liệu pháp ánh sáng đôi khi được sử dụng trong các phác đồ điều trị giấc ngủ. Tiếp xúc với ánh sáng là cách để cơ thể nhận biết khi nào nên đi ngủ và khi nào nên thức dậy. Điều chỉnh ánh sáng vàng, mờ trong phòng ngủ tạo cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng, dễ vào giấc.

Liệu pháp hương thơm cải thiện chất lượng giấc ngủ và massage bằng liệu pháp hương thơm hiệu quả tương tự các bài tập hít thở. Mùi thơm từ tinh dầu hoặc nến thơm có tác dụng làm dịu thần kinh, giảm căng thẳng và thúc đẩy thư giãn. Người mất ngủ có thể dùng tinh dầu massage đầu, cổ hoặc vai gáy hoặc lòng bàn chân vào buổi tối khoảng 10-15 phút để thả lỏng các cơ, hỗ trợ ngủ ngon.

Xông tinh dầu trong phòng ngủ có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ảnh được tạo bởi AI

Thiền có thể làm chậm nhịp thở, giảm mức độ hormone gây căng thẳng, thư giãn cơ thể và làm dịu tâm trí. Trước khi ngủ, bạn nên chọn một góc dưới sàn hoặc trên giường, xếp chân và thả lỏng người ở tư thế thiền để góp phần cải thiện giấc ngủ.

Yoga kết hợp hít thở sâu có thể giảm co cứng khớp, lưu thông khí huyết và điều hòa hơi thở. Từ đó giảm các triệu chứng mất ngủ, quản lý căng thẳng dựa trên chánh niệm, mang lại lợi ích tích cực cho giấc ngủ.

Thôi miên là trạng thái mà một người tập trung hơn, tỉnh táo hơn và cởi mở hơn với những gợi ý có thể thúc đẩy thư giãn. Liệu pháp tự nhiên này góp phần giảm nhịp tim và huyết áp, điều hòa tâm trí.

Âm nhạc nhẹ nhàng làm giảm tình trạng thức giấc ban đêm, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nghe âm nhạc nhẹ hoặc tiếng ồn trắng thường xuyên trước khi ngủ là cách để não bộ thiết lập đồng hồ sinh học, hỗ trợ ngủ nhanh hơn.

Đi bộ vào buổi tối có tác thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, tăng cường sức khỏe tim mạch. Bởi, khi đi bộ, cơ thể phải làm việc để vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng đến các cơ quan, giúp cải thiện sự tuần hoàn máu.

Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn còn thúc đẩy cơ thể sẽ sản xuất endorphins - những hormone giúp cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác hạnh phúc, góp phần làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu, căng thẳng đồng thời giảm nhiệt độ, thư giãn cơ bắp, tăng cường sản xuất melatonin, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)