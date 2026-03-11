Điều gì xảy ra khi mang tất đi ngủ?

Tùy cảm nhận mỗi người, mang tất khi ngủ có thể tạo cảm giác ấm áp, giúp ngủ sâu hơn hoặc gây khó chịu, vướng víu.

Nhiều người mang tất khi ngủ vào mùa đông để giữ ấm, song cũng có người duy trì thói quen này quanh năm. Khi gần đến giờ ngủ, cơ thể bắt đầu hạ nhiệt độ để chuẩn bị cho giấc ngủ, một phần của nhịp sinh học giúp tạo cảm giác buồn ngủ. Nhiệt được tỏa ra một phần qua bàn tay và bàn chân, vì vậy việc mang tất khi ngủ không cản trở quá trình thoát nhiệt.

Dễ ngủ hơn: Đôi chân ấm áp tạo tâm lý thoải mái, thư giãn, dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, nếu đeo tất quá chật hoặc quá dày dễ gây tác dụng ngược, khó ngủ.

Tăng thời gian ngủ sâu: Chọn tất thoải mái, vừa chân và làm bằng chất liệu mềm mịn có thể giúp ngủ lâu và ngủ sâu hơn, ít bị thức giấc giữa đêm. Khi bàn chân được giữ ấm, mạch máu ngoại vi giãn nở đúng cách. Quá trình này thúc đẩy lưu thông máu, hỗ trợ cơ thể tỏa nhiệt hiệu quả. Vào mùa đông hay ngủ phòng có điều hòa, đeo tất giữ đôi chân ấm áp, hạn chế tỉnh giấc do cảm giác lạnh buốt.

Nguy cơ bốc hỏa, đổ mồ hôi: Người có cơ địa đổ mồ hôi hoặc phụ nữ mãn kinh dễ bị ra mồ hôi, bốc hỏa. Nhóm người này mang tất khi ngủ có thể khiến tần suất cơn bốc hỏa và đổ mồ hôi tăng, tạo cảm giác khó chịu.

Thúc đẩy vi khuẩn và nấm phát triển: Đeo tất khiến chân cảm thấy nóng bức, đổ mồ hôi hoặc khó chịu, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Chân ướt có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn và nấm dẫn đến mùi hôi chân, nguy cơ nhiễm trùng. Các bệnh nhiễm trùng do nấm như nấm da chân phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt dễ gây ngứa, bong tróc, nứt nẻ da giữa các ngón chân.

Để ngủ thoải mái khi mang tất, nên chọn loại mềm, mỏng, không quá chật, đặc biệt với người có vấn đề về tuần hoàn hoặc tiểu đường. Cần thay và giặt tất thường xuyên để hạn chế vi khuẩn. Nếu mang tất khiến chân dễ đổ mồ hôi, không nên sử dụng khi ngủ.

Nên ngủ đủ giấc (7-9 tiếng mỗi đêm), duy trì lịch ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày. Tập thể dục thường xuyên, không uống cà phê sau 16h, hạn chế ăn no vào buổi tối và sát giờ đi ngủ. Giảm các yếu tố cản trở giấc ngủ như tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ 1-2 giờ, chuẩn bị phòng ngủ vừa đủ ánh sáng, yên tĩnh, sạch sẽ.

