Điều gì xảy ra khi hít phải khói thuốc?

Hít phải khói thuốc lá thường xuyên ảnh hưởng tiêu cực đến hệ hô hấp, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư, đột quỵ.

Tiếp xúc với chất gây ung thư

Khói thuốc lá thụ động chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó ít nhất 250 chất là độc tố và khoảng 70 chất có thể gây ung thư. Những chất độc hại này bao gồm nicotine, carbon monoxide, formaldehyde, benzen, asen, amoniac và hydrogen cyanide. Người không hút thuốc hít phải khói thuốc lá thụ động cũng tiếp xúc với những hóa chất nguy hiểm tương tự người hút thuốc, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý.

Nguy cơ mắc bệnh tim

Hút thuốc thụ động có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim như đau tim, đột quỵ tim cao. Các hóa chất trong khói thuốc lá thụ động thường làm hẹp mạch máu, tăng huyết áp, thúc đẩy hình thành cục máu đông - tất cả đều góp phần gây ra bệnh tim.

Ảnh hưởng sức khỏe hô hấp

Hút thuốc thụ động có thể gây ra một loạt vấn đề về hô hấp gồm ho, khò khè, khó thở, nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao, làm trầm trọng thêm viêm phế quản, viêm phổi. Các chất kích ứng và ô nhiễm có trong khói thuốc thụ động có khả năng gây ra phản ứng dị ứng, viêm, dẫn đến khó chịu và suy hô hấp.

Gây hại cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai

Trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá vì phổi và hệ miễn dịch của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trẻ sơ sinh tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động trước hoặc sau khi sinh có nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) cao. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc có nguy cơ sinh con nhẹ cân cao, dẫn đến các biến chứng như chậm phát triển, suy yếu hệ miễn dịch.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Hút thuốc thụ động là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đột quỵ do xuất huyết. Các độc tố trong khói thuốc lá thụ động làm tổn thương mạch máu và gián đoạn dòng máu lưu thông bình thường lên não.

Tác động tiêu cực đến tinh thần

Người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc lá thụ động có thể bị căng thẳng, lo âu và trầm cảm gia tăng do tác động sinh lý và tâm lý của các chất độc trong khói thuốc. Trẻ em và thanh thiếu niên giảm tập trung, khó ghi nhớ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)