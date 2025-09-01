Điều gì xảy ra khi dùng sản phẩm giảm cân 'trôi nổi'?

Dùng trà, kẹo giảm cân không rõ nguồn gốc có thể gây mất nước, tiềm ẩn nguy cơ dị ứng, ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe.

Bác sĩ Đinh Như Quỳnh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyến cáo như trên, thêm rằng nhiều sản phẩm giảm cân trên thị trường chứa chất nhuận tràng hoặc chất ức chế thần kinh trung ương để làm mất cảm giác đói, gây sụt cân nhanh. Tuy nhiên, cơ chế này chủ yếu khiến cơ thể mất nước hoặc rối loạn dinh dưỡng và không tác động đến lượng mỡ thừa, mỡ nội tạng, hỗ trợ giảm cân tạm thời song dễ tăng trở lại.

"Nhiều quảng cáo trên mạng xã hội kẹo ngậm, viên uống, trà hay cà phê có thể giúp giảm cân thần tốc mà không cần tập luyện hay ăn kiêng, thực chất không có cơ sở khoa học và rất nguy hiểm", bác sĩ Quỳnh nói. Sử dụng các sản phẩm này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như suy gan, suy thận, sốc phản vệ, rối loạn điện giải, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương não hay tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Điển hình, Sibutramine là chất cấm có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp và nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở người có bệnh tim mạch. Chất này nay vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện trong một số loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc.

Theo bác sĩ Quỳnh, nhiều loại thuốc giảm cân trôi nổi trên thị trường có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng. Người dùng có xu hướng đi tiểu thường xuyên hơn do mất nước và rối loạn điện giải, ảnh hưởng xấu đến thận. Sử dụng kéo dài hoặc không kiểm soát có thể khiến tổn thương thận không hồi phục, gây suy thận mạn tính đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng các cơ quan khác.

Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để hỗ trợ giảm cân, tránh biến chứng. Ảnh được tạo bởi AI

Một số loại thuốc giảm cân chứa thành phần gây kích ứng có thể dẫn đến các phản ứng da như nổi mẩn đỏ, phát ban, ngứa ngáy, viêm da dị ứng. Giảm cân quá nhanh do tác động của thuốc còn khiến da mất độ đàn hồi, chảy xệ và kém săn chắc. Sử dụng các loại thuốc giảm cân trôi nổi, không theo chỉ định hoặc kéo dài có thể gây rối loạn điện giải, hạ huyết áp kéo dài... hoặc làm thay đổi áp lực nội sọ. Người dùng có thể gặp phải các triệu chứng như nhìn mờ, hoa mắt, nhức mắt, giảm khả năng điều tiết hoặc mỏi mắt.

Các loại này còn có thể chứa hormone tuyến giáp tổng hợp như thyroxine nhằm tăng tốc độ chuyển hóa và đốt cháy năng lượng. Điều này gây rối loạn chức năng tuyến giáp, nhiễm độc giáp với các biểu hiện như hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, sụt cân bất thường. Về lâu dài, tuyến giáp có thể bị ức chế chức năng tự nhiên, rối loạn nội tiết kéo dài. Đây là tác dụng phụ nghiêm trọng nhưng thường bị bỏ qua khi người dùng lạm dụng các thuốc không rõ nguồn gốc để giảm cân nhanh.

Bác sĩ Quỳnh khuyên người thừa cân, béo phì không nên tự ý sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc. Khi muốn giảm cân, nên đi khám và điều trị béo phì ở cơ sở y tế uy tín. Bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ cá thể hóa để tăng hiệu quả điều trị, tránh nguy cơ biến chứng.

Mai Anh