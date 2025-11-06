Điều gì xảy ra khi cơ thể thiếu magiê?

Thiếu hụt magiê thường khiến cơ thể mệt mỏi, chuột rút, lo lắng, chất lượng giấc ngủ giảm, làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Magiê hỗ trợ chuyển động cơ, tín hiệu thần kinh, kiểm soát lượng đường trong máu, sức mạnh của xương. Khi lượng magiê hấp thụ không đủ, thường do căng thẳng, chế độ ăn uống kém hoặc một số loại thuốc, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo.

Chuột rút hoặc co giật cơ thường xuyên

Một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất là co thắt cơ, nhất là ở bắp chân hoặc mí mắt. Điều này xảy ra vì magiê giúp điều hòa sự co cơ. Khi thiếu chất dinh dưỡng này, cơ bắp căng cứng, khó thư giãn.

Móng tay và xương yếu hoặc giòn

Magiê hỗ trợ hấp thụ canxi. Khi thiếu hụt, xương mất dần mật độ theo thời gian, móng tay có thể yếu hoặc dễ bong tróc. Biểu hiện này thường không được chú ý cho đến khi những thay đổi rõ rệt xuất hiện.

Ngủ kém hoặc mất ngủ

Magiê ảnh hưởng đến melatonin và GABA, hai chất hóa học trong não góp phần làm dịu hệ thần kinh. Thiếu hụt magiê dẫn đến khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ sâu. Chất dinh dưỡng này còn làm giảm hormone gây căng thẳng cortisol, tăng hormone melatonin (chất điều hòa giấc ngủ).

Nhịp tim không đều

Nhịp tim nhanh đôi khi có thể cảnh báo thiếu magiê - chất hỗ trợ kiểm soát các tín hiệu điện trong tim. Dấu hiệu này thường khó nhận biết nhưng không nên bỏ qua, nhất là người mắc bệnh tim mạch.

Thèm đường hoặc kiểm soát lượng đường trong máu kém

Khi thiếu magiê, chức năng insulin suy yếu, gây ra cảm giác thèm đường đột ngột hoặc lượng đường trong máu tăng vọt và giảm mạnh. Theo thời gian, tình trạng dễ làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường hoặc kháng insulin.

Đau đầu hoặc đau nửa đầu

Thiếu magiê có liên quan đến đau đầu do căng thẳng và chứng đau nửa đầu. Chất dinh dưỡng này ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh, sự co thắt mạch máu trong não, dẫn đến cơn đau thường dữ dội và tái phát.

Cảm giác ngứa ran hoặc tê ở chân tay

Chức năng thần kinh phụ thuộc rất nhiều vào magie. Thiếu hụt magie gây ra cảm giác ngứa ran hoặc tê bì, nhất là ở tay, chân, do tín hiệu thần kinh bị suy giảm.

Điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, nồng độ magiê sẽ được phục hồi tự nhiên. Một nắm nhỏ hạt bí ngô cung cấp gần một nửa nhu cầu magiê hàng ngày. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh trở thành món ăn nhẹ bổ ích.

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng bổ sung magiê tự nhiên. Bạn có thể dễ dàng thêm chúng vào sinh tố, súp hoặc món xào. Hạnh nhân, hạt điều giàu magiê, chứa vitamin E và protein giúp duy trì sức khỏe thần kinh, tim mạch. Ngoài magiê, quả bơ giàu kali, hai loại khoáng chất giúp giảm chuột rút cơ. Trường hợp đã thay đổi lối sống, các triệu chứng vẫn xuất hiện, hãy đến bác sĩ khám.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)