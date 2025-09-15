Dấu hiệu ở miệng cảnh báo cơ thể thiếu magie

Nghiến răng, chảy máu nướu, sâu răng, ê buốt thường xuyên có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể không có đủ magie.

Magie là khoáng chất hỗ trợ chức năng thần kinh, thư giãn cơ, phản ứng enzyme, duy trì sức khỏe răng, xương. Nồng độ magie trong cơ thể thấp thường có biểu hiện ở miệng, răng, nướu đau, thậm chí vị giác.

Chảy máu nướu răng

Nướu dễ chảy máu khi đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa có thể do cơ thể thiếu magie. Magiê gián tiếp bảo vệ sức khỏe nướu thông qua hỗ trợ chuyển hóa canxi, sức khỏe xương, giảm viêm. Khi thiếu magiê, phản ứng miễn dịch, quá trình lành thương thường suy yếu. Lúc này, mô nướu dễ bị tổn thương do mảng bám hoặc vi khuẩn, quá trình phục hồi chậm.

Loét miệng

Loét miệng tái phát thường gây đau đớn, khó chịu, nguyên nhân do thiếu vitamin B, kẽm, sắt. Thiếu magiê cũng có thể làm suy yếu phản ứng miễn dịch ở niêm mạc miệng, chậm quá trình phục hồi các tổn thương nhỏ, khiến vết loét dễ hình thành.

Sâu răng và các vấn đề về men răng

Men răng yếu dẫn đến sâu răng dù đã chải răng kỹ. Các khoáng chất như magiê, canxi và phốt pho rất quan trọng với men răng. Thiếu magiê có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi, ảnh hưởng xấu đến men răng.

Răng ê buốt có thể là dấu hiệu thiếu magie. Ảnh được tạo bởi AI

Răng nhạy cảm

Nhấm nháp đồ uống lạnh hoặc nóng gây ra cảm giác đau nhói, ê buốt ở răng thường do cơ thể thiếu magie. Magie hỗ trợ củng cố cấu trúc men răng, giảm ê buốt nhờ giúp xương, răng chắc khỏe.

Nghiến răng

Khi nồng độ magiê thấp, cơ có thể bị căng cứng hoặc không thể thư giãn đúng cách. Thiếu magiê có liên quan đến nghiến răng thường xuyên vào ban đêm.

Ngứa ran, tê hoặc nóng rát trong miệng

Cảm giác ngứa ran hoặc nóng rát ở lưỡi, môi là dấu hiệu kích thích thần kinh hoặc cảm giác. Nồng độ magiê trong máu thấp ảnh hưởng đến chức năng của cơ và thần kinh. Khi có biểu hiện này, bạn nên đi khám được chẩn đoán và tư vấn. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nồng độ magiê trong máu để xác định tình trạng thiếu hụt.

Nam giới trưởng thành cần khoảng 400-420 mg magie mỗi ngày, ở nữ khoảng 310-320 mg. Nhu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy theo độ tuổi, mang thai hoặc cho con bú, mức độ hoạt động thể chất.

Thực phẩm giàu magie bao gồm rau xanh đậm, các loại hạt (hạnh nhân, hạt bí, hạt điều), trái cây (bơ, chuối, sung khô), ngũ cốc nguyên cám (yến mạch, gạo lứt) và cá béo (cá hồi, cá thu). Chế độ ăn đa dạng các nhóm thực phẩm này bổ sung magie cho cơ thể, tốt cho xương, tim mạch, hệ thần kinh, chức năng cơ bắp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)