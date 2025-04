Điều gì xảy ra khi bỏ thuốc lá thời gian ngắn?

Phổi phục hồi, nguy cơ mắc bệnh nướu răng giảm, tăng cường cơ bắp, xương sau thời gian ngắn bỏ thuốc lá.

Cơ thể bắt đầu hồi phục sau khi một người bỏ thuốc lá. Trong vòng 20 phút sau điếu thuốc cuối cùng, nhịp tim và huyết áp giảm xuống mức bình thường. Sự cải thiện nhanh chóng này là do cơ thể ngừng hấp thụ nicotine - chất kích thích hệ thống tim mạch. Trong vòng 12 giờ, nồng độ carbon monoxide trong máu giảm xuống mức bình thường, tăng cường khả năng vận chuyển oxy hiệu quả của máu.

Cải thiện tuổi thọ

Hút thuốc làm hẹp mạch máu và làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Do đó, bỏ thói quen này có thể ngăn nguy cơ rung nhĩ, đột tử do tim, bệnh động mạch ngoại biên (PAD) và tử vong sớm. Bỏ thuốc lá ở bất kỳ độ tuổi nào đều có liên quan đến tăng tuổi thọ.

Giảm nguy cơ tổn thương phổi

Hút thuốc gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi, dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), khí phế thũng, viêm phế quản mạn tính. Trong vòng vài tháng sau khi bỏ thuốc, dung tích phổi tăng lên, giúp thực hiện các hoạt động thể chất như đi bộ, leo cầu thang dễ dàng hơn. Nguy cơ mắc ung thư phổi bắt đầu giảm sau khi bỏ thuốc lá.

Hút thuốc lá còn liên quan đến ung thư miệng, họng, thực quản, bàng quang, thận và tuyến tụy. Mỗi người nên "nói không với thuốc lá" để giảm đáng kể nguy cơ mắc các loại ung thư này.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Hút thuốc có thể khó mang thai, dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản. Hút thuốc trong khi mang thai có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng, bao gồm nguy cơ sinh non, em bé bị dị tật bẩm sinh hoặc tử vong do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Cai thuốc lá ở phụ nữ trước và trong khi mang thai giúp giảm nguy cơ sinh non và trẻ nhẹ cân khi sinh.

Giảm nguy cơ rối loạn cương dương

Hút thuốc cũng có thể dẫn đến giảm chất lượng tinh trùng. Bằng cách bỏ thuốc lá, phái mạnh cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể, bao gồm cả bộ phận sinh dục, giảm nguy cơ mắc rối loạn cương dương và tăng cường sức khỏe tình dục.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Hút thuốc làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến mọi người dễ bị nhiễm trùng và mắc bệnh tật. Bỏ thuốc lá giúp tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy cơ thể chống lại bệnh tật. Điều này đảm bảo cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ cảm lạnh thông thường và nhiễm trùng đường hô hấp.

Thúc đẩy sức khỏe răng miệng

Thuốc lá là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh nướu răng, mất răng và ung thư miệng. Khi không hút thuốc lá, bạn sẽ thấy sức khỏe răng miệng cải thiện, nguy cơ mắc bệnh nướu răng giảm, hơi thở thơm tho. Đối với người đã mắc bệnh nướu răng, từ bỏ thói quen này có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Cải thiện sức khỏe làn da

Hút thuốc làm tăng tốc quá trình lão hóa của da, dẫn đến nếp nhăn sớm, da khô, chảy xệ, xỉn màu. Điều này xảy ra do lưu lượng máu trong cơ thể giảm, da thiếu độ đàn hồi. Tuy nhiên, khi bỏ thuốc lá, làn da bắt đầu tự phục hồi bằng cách cải thiện lưu thông máu và tăng mức oxy trong máu.

Tăng cường cơ bắp và xương

Ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến phổi, tim, nicotine và các chất độc khác trong khói thuốc lá có thể làm yếu xương, tăng nguy cơ loãng xương. Thói quen xấu này có thể làm suy yếu chức năng cơ. Cơ và xương khỏe mạnh hơn sau khi một người bỏ hút thuốc.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)