Điều gì xảy ra khi ăn thịt gà thường xuyên?

Thịt gà cung cấp protein hoàn chỉnh, giàu selen, phốt pho, vitamin B3 góp phần xây dựng cơ bắp, cải thiện trí nhớ và sức khỏe tim mạch.

Cung cấp các axit amin thiết yếu

85 g ức gà nấu chín không da có khoảng 128 calo, 26 protein, 3 g chất béo, 24 mcg selen, 332 mg kali, 10 g vitamin B3. Thịt gà cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả axit amin cần thiết. Protein giúp cơ thể sản xuất hormone, tế bào miễn dịch, thúc đẩy phát triển cơ bắp.

Theo hướng dẫn chế độ ăn uống dành cho người Mỹ năm 2020-2025, người lớn nên tiêu thụ 46-56 g protein mỗi ngày. Lượng protein được khuyến nghị trong chế độ ăn uống thường là 0,8 g/kg trọng lượng cơ thể. Ví dụ, một người nặng 70 kg cần khoảng 56 g protein mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng này có thể thay đổi tùy theo từng người, giai đoạn tăng trưởng như tuổi dậy thì, mang thai.

Mỗi người nên nạp khoảng 15-30 g protein cho mỗi bữa ăn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Dưỡng chất này cũng thúc đẩy cảm giác no, hỗ trợ giữ dáng.

Xây dựng xương chắc khỏe

Canxi, vitamin D giúp xương phát triển chắc khỏe. Protein trong thịt gà là chất dinh dưỡng quan trọng, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương, giữ cho xương khỏe mạnh. Kẽm trong thực phẩm này có ảnh hưởng tích cực đến chức năng hoạt động của nguyên bào xương.

Cải thiện trí nhớ

Thịt gà chứa choline tốt cho trí nhớ, các chức năng khác của não. Người tiêu thụ nhiều choline có trí nhớ tốt hơn so với người không cung cấp đủ chất dinh dưỡng này cho cơ thể. Thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và suy nghĩ logic, hay quên. Thịt gà giàu vitamin B12.

Bổ sung sắt cho cơ thể

Nếu thiếu máu do thiếu sắt, cơ thể thường cảm thấy mệt mỏi. Thịt gà giúp tăng cường chất sắt, hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu máu. Khi cung cấp đủ sắt cho cơ thể, da đủ oxy và dưỡng chất, trở nên hồng hào, tươi tắn hơn. Sắt còn thúc đẩy da tăng sản sinh collagen, chống oxy hóa.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chế độ ăn lành mạnh, bổ sung thịt gà trong thực đơn góp phần giảm cholesterol xấu. Tuy nhiên, gia đình nên chọn miếng thịt nạc, hạn chế chiên rán hay cho nhiều bơ và tẩm các gia vị vì không tốt cho sức khỏe tim mạch.

Cải thiện khả năng sinh sản

Người có kế hoạch sinh con nên thêm thịt gà vào thực đơn dinh dưỡng. Các chuyên gia cho rằng tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm thịt gia cầm có liên quan đến khả năng sinh sản tốt hơn ở nữ giới, tăng chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Để cải thiện sức khỏe tổng thể, mỗi người nên ăn đa dạng thực phẩm. Một người chỉ ăn thịt gà mỗi ngày như nguồn protein duy nhất có thể dẫn đến một số thiếu hụt dinh dưỡng. Vì ức gà không da chứa ít chất béo. Chế biến món ăn với dầu ô liu hoặc ăn kèm với salad bơ giúp cơ thể nhận được lượng chất béo lành mạnh trong chế độ ăn.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well, Eat This, Not That)