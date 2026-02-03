Điều gì xảy ra khi ăn khoai tây giảm cân?

Ăn khoai tây có thể hỗ trợ giảm cân vì ít calo, cung cấp chất xơ cũng như tinh bột kháng giúp no lâu, kiểm soát lượng calo nạp vào.

Ít calo: Một củ khoai tây cỡ trung bình có khoảng 168 calo, phù hợp làm món ăn kèm cho chế độ ăn ít calo. Loại củ này giàu dinh dưỡng như vitamin C, B6, kali, hỗ trợ tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa. Khoai tây thường tạo cảm giác no lâu hơn so với mì ống, cơm trắng hay bánh mì trắng, nếu được chế biến đơn giản như luộc, hấp.

Cung cấp chất xơ tốt: Một củ khoai tây cỡ trung bình, gồm cả vỏ cung cấp khoảng 2,7 g chất xơ, tương đương 10% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV). Chất xơ giúp người giảm cân cảm thấy no lâu, hạn chế ăn vặt.

Khoai tây nướng bằng nồi chiên giúp giảm calo. Ảnh: Bùi Thủy

Giàu tinh bột kháng: Tinh bột kháng là một loại carbs mà cơ thể không thể tiêu hóa được. Giống như chất xơ, nó làm tăng cảm giác no, hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ổn định. Tinh bột kháng ít calo hơn tinh bột thông thường, không tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già để nuôi lợi khuẩn, có lợi cho quá trình giảm cân. Bạn có thể làm nguội khoai tây sau khi nấu chín để tăng lượng tinh bột kháng, từ đó làm giảm chỉ số đường huyết (GI). GI là thước đo tốc độ một loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu.

Giàu chất chống oxy hóa: Khoai tây cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa như acid phenolic, flavonoid, carotenoid (lutein), anthocyanin hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và góp phần giảm viêm. Trong khi đó, viêm mạn tính mức độ thấp có liên quan đến rối loạn chuyển hóa, tăng cân và béo phì.

Một số cách chế biến khoai tây có lợi cho người giảm cân gồm:

Nướng hoặc quay bằng nồi chiên không dầu giúp khoai tây giòn hơn, ít chất béo và ít calo hơn so với chiên ngập dầu. Có thể dùng một lượng nhỏ dầu ô liu, muối và thảo mộc để tăng hương vị. So với chiên, các phương pháp này tốt hơn cho sức khỏe, dù luộc hoặc hấp vẫn là cách giữ vitamin tan trong nước như vitamin C tốt hơn.

Hấp hoặc luộc sau đó để nguội khoai tây sẽ làm tăng lượng tinh bột kháng, giúp no lâu. Nên rửa sạch và để nguyên vỏ khoai tây vì vỏ chứa khoảng một nửa lượng chất xơ trong toàn bộ củ khoai.

Không nên ăn khoai tây chiên khi đang giảm cân. Món ăn này có hàm lượng chất béo và calo cao hơn nhiều so với khoai tây nướng. Ăn đồ chiên rán có thể khiến mục tiêu giảm cân thất bại. Khoai tây chiên ngập dầu, nhất là loại tẩm bột cho chỉ số đường huyết cao, dễ làm tăng viêm, nguy cơ tiểu đường và các bệnh mạn tính.

Khi chế biến khoai tây, cần hạn chế thêm bơ, phô mai, kem chua hoặc thịt xông khói vì làm tăng nhanh chóng lượng calo trong khoai tây. Những loại topping này nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol, gây tích mỡ thừa.

