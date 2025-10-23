Điều gì xảy ra khi ăn hai quả cam mỗi ngày?

Ăn hai quả cam mỗi ngày góp phần tăng cường miễn dịch, giải độc, tốt cho tiêu hóa.

Cam có vị chua ngọt, mọng nước, giàu vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa... Dưới đây là những lợi ích với sức khỏe khi ăn hai quả cam một ngày.

Tăng cường miễn dịch

Cam chứa nhiều vitamin C, giúp tăng sức đề kháng, chống lại các bệnh nhiễm trùng, cảm lạnh, cúm. Loại quả này cũng cung cấp các dưỡng chất khác như flavonoid có tác dụng kháng khuẩn, chống oxy hóa, sửa chữa tế bào.

Tốt cho da

Chất chống oxy hóa, vitamin C trong cam hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen, giảm nếp nhăn, thúc đẩy làn da sáng khỏe. Cam có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, giảm mụn bằng cách kiểm soát dầu thừa, tiêu diệt vi khuẩn.

Hỗ trợ tiêu hóa

Cam chứa chất xơ hòa tan, không hòa tan có thể làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn. Chất xơ prebiotic trong cam nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, tốt cho tiêu hóa, ngăn đầy hơi. Loại quả này có tính kiềm tự nhiên sau khi được chuyển hóa giúp cân bằng nồng độ axit dạ dày, giảm các vấn đề như trào ngược axit.

Cam rất giàu vitamin C giúp tăng đề kháng. Ảnh được tạo bởi AI

Phòng bệnh mắt

Chúng giàu vitamin A, C, có tác dụng duy trì các mạch máu khỏe mạnh trong mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ giảm cân

Một quả cam cỡ vừa chỉ chứa 60-70 calo, giàu vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa, trở thành món ăn nhẹ bổ dưỡng, tăng cảm giác no lâu cho người đang giảm cân. Chỉ số đường huyết trong thực phẩm thấp ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, giảm tích trữ mỡ.

Giải độc cơ thể

Cam hỗ trợ chức năng gan, giúp đào thải độc tố nhờ hàm lượng nước, chất chống oxy hóa cao. Các chất này cải thiện hoạt động của enzym gan, hỗ trợ quá trình làm sạch gan khỏi các chất ô nhiễm.

Giảm căng thẳng, lo âu

Vitamin C trong cam làm giảm nồng độ cortisol, giúp kiểm soát căng thẳng, lo âu, mệt mỏi. Ngoài ra, cam còn chứa vitamin B (đặc biệt là folate và B6), thúc đẩy sản xuất serotonin, dopamine, những chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy cảm giác hạnh phúc, thư giãn.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Loại quả này có folate, chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe não bộ, cải thiện trí nhớ, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.

Bổ sung nước

Với 85% là nước, cam bổ sung chất lỏng, giữ nước cho cơ thể, đặc biệt trong thời tiết nóng hoặc sau khi tập thể dục. Cam cũng chứa kali, magie, natri, ngăn ngừa mất nước.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Cam giàu kali, khoảng 181 mg kali trong 100 g, có tác dụng thư giãn mạch máu, duy trì huyết áp khỏe mạnh. Chất xơ hòa tan (pectin) trong cam liên kết với cholesterol trong ruột giúp giảm cholesterol xấu, phòng tránh bệnh tim.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)