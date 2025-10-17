7 thói quen uống trà gây hại đường ruột

Thêm đường và chất tạo ngọt nhân tạo vào trà, uống khi bụng đói, ban đêm có thể gây hại cho dạ dày, làm gián đoạn giấc ngủ.

Thêm đường vào trà

Thêm đường vào trà giúp đồ uống ngon hơn nhưng quá nhiều không tốt cho đường ruột. Lượng đường dư thừa nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có hại, theo thời gian có thể dẫn đến đầy hơi, tiêu hóa kém, viêm nhiễm. Thay vì đường, bạn hãy thử thêm mật ong vừa phải hoặc sử dụng các chất tăng hương vị tự nhiên như quế.

Uống trà khi bụng đói

Uống trà vào buổi sáng có thể mang lại cảm giác sảng khoái nhưng dễ gây hại cho dạ dày. Trà chứa tannin làm tăng axit dạ dày, gây buồn nôn hoặc kích ứng nếu uống khi chưa ăn, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tốt nhất nên uống trà sau bữa sáng hoặc ăn nhẹ để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Dùng trà quá nóng

Nhấp một ngụm trà nóng gây tổn thương các mô mỏng manh ở cổ họng, niêm mạc dạ dày. Thường xuyên dùng đồ uống nóng cũng làm tăng nguy cơ kích ứng thực quản. Nên để trà nguội bớt, đủ ấm để thưởng thức mà không làm bỏng lưỡi hoặc ruột.

Uống vào ban đêm

Uống trà vào gần giờ đi ngủ làm gián đoạn giấc ngủ và tiêu hóa. Trà tự nhiên có chứa caffeine kích thích hệ thần kinh, khiến cơ thể tỉnh táo không cần thiết hoặc dẫn đến dư axit. Dùng quá muộn cũng ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi, phục hồi tự nhiên của cơ thể. Mỗi người hãy thử chuyển sang các loại trà thảo mộc không chứa caffeine như trà hoa cúc, trà bạc hà vào buổi tối để cải thiện giấc ngủ.

Sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo

Không nên dùng chất tạo ngọt nhân tạo vì nghĩ là lựa chọn thay thế lành mạnh cho đường, thực chất chúng ảnh hưởng xấu đến đường ruột. Những chất này phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột và làm tăng nguy cơ khó chịu đường tiêu hóa.

Uống trà khi ợ nóng hoặc đầy hơi

Người bị ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản hoặc đầy hơi uống trà dễ làm các triệu chứng trầm trọng hơn. Caffeine, tannin trong trà làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến axit trào ngược lên trên và gây khó chịu. Nên ngừng uống trà cho đến khi hệ tiêu hóa được cải thiện hoặc chọn loại trà thảo mộc dịu nhẹ, không chứa caffeine.

Sử dụng quá nhiều chiết xuất trà xanh

Dù trà xanh tốt cho sức khỏe nhưng uống quá nhiều cũng gây khó chịu cho dạ dày. Liều lượng cao catechin và caffeine kích ứng đường ruột, gây căng thẳng cho gan trong một số trường hợp. Người trưởng thành có thể uống khoảng hai đến ba tách mỗi ngày, tránh dùng thực phẩm bổ sung mà không có chỉ định của bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)