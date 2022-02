Điểm danh các triệu chứng thoái hóa khớp gối

Người mắc bệnh thoái hóa khớp gối thường xuất hiện các triệu chứng như đau đầu gối, cứng khớp hoặc đầu gối phát ra âm thanh khi cử động.

Thoái hóa khớp gối là một dạng viêm khớp phổ biến do đầu gối bị hoạt động quá mức. Ngoài ra, đầu gối cũng là một trong những cơ quan chịu trách nhiệm gánh vác trọng lượng của cơ thể. Hiện bệnh đang dần trẻ hóa vì nhịp sống bận rộn cùng lối sống kém khoa học. Các triệu chứng của thoái hóa khớp gối thường đến rồi đi nhưng lại dễ có xu hướng tiến triển nặng theo thời gian. Nếu phát hiện một số các biểu hiện sau đây, bạn nên đi khám ngay để được chữa trị kịp thời.

Đau đầu gối

Đau đầu gối là triệu chứng thường gặp nhất của bệnh thoái hoá khớp gối. Cơn đau sẽ xuất hiện khi người bệnh thay đổi tư thế, di chuyển hoặc vận động. Trong giai đoạn đầu, các cơn đau này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất. Tuy nhiên, cảm giác đau này sẽ kéo dài lâu hơn nếu không chữa trị kịp thời. Thông thường, đau do thoái hóa khớp gối sẽ đau liên tục trong ngày và tăng lên vào buổi sáng hoặc khi trời lạnh. Người bệnh nghỉ ngơi không hết đau mà chỉ giảm đau ít.

Cứng khớp

Khi nhận thấy các khớp không thể cử động vào mỗi buổi sáng kèm các cơn đau, rất có thể bạn đang mắc bệnh thoái hoá khớp gối. Lúc này, người bệnh cần được nghỉ ngơi sau 30 phút và đến bệnh viện ngay để được điều trị. Nếu để bệnh kéo dài, triệu chứng cứng khớp sẽ trở nên dai dẳng và gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Thoái hoá khớp nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống hằng ngày. Ảnh: Shutterstock.

Xuất hiện các âm thanh

Một biểu hiện khác để người bệnh phát hiện các cơn đau do thoái hoá khớp gối là các âm thanh kêu "rắc rắc" hoặc "lục cục" khi cử động chân hoặc duỗi và gập khớp. Âm thanh ấy là kết quả của lớp sụn bị bào mòn theo thời gian làm lộ phần xương dưới sụn nên khi di chuyển tạo ra sự cọ xát giữa các đầu xương và gây ra tiếng kêu.

Biến dạng khớp gối

Người bệnh có thể nhận thấy đầu gối trông lớn hơn bình thường do lệch trục khớp. Ngoài ra, bạn cũng có thể sờ thấy chồi xương mọc lên quanh khu vực khớp gối. Trong đợt tiến triển của bệnh còn thấy khớp gối sưng nề do tràn dịch. Nếu làm động tác ấn vào xương bánh chè rồi thả tay có thể thấy xương bánh chè bập bềnh trong dịch khớp.

Viêm

Viêm do thoái hóa khớp gối thường xuất phát từ quá trình lão hóa hoặc do người bệnh vận động quá sức, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Lúc này, đầu gối của người bệnh sẽ bị sưng và cảm thấy ấm khi chạm vào do tình trạng viêm xảy ra bên trong. Nếu triệu chứng này xảy ra là dấu hiệu cho thấy bệnh đã chuyển sang giai đoạn nghiêm trọng.

Huyền My (Theo Creakyjoints)