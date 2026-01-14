Dị ứng gián có gây hen suyễn không?

Tôi bị dị ứng với gián. Tình trạng này có thể gây ra các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, khởi phát hoặc bệnh hen suyễn nặng hơn không? (Thái Hùng, Hà Nội)

Trả lời:

Gián là loài côn trùng, ẩn náu tại những nơi ẩm thấp, nhiều khe kẽ như nhà bếp, nhà vệ sinh hoặc khu vực lưu trữ đồ đạc. Trên thế giới ghi nhận khoảng 25 loài gián ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Gián chứa nhiều loại protein có thể trở thành dị nguyên mạnh, có trong xác gián chết, nước bọt, phân và chất thải của chúng, dễ gây dị ứng ở người có cơ địa mẫn cảm. Các hạt nhỏ từ cơ thể chúng dễ phát tán trong không khí, bám vào bụi nhà. Khi con người vô tình hít phải qua mũi hoặc miệng, các dị nguyên này xâm nhập đường hô hấp, kích thích hệ miễn dịch phản ứng quá mức, từ đó gây viêm mũi dị ứng, viêm xoang, hen suyễn.

Bác sĩ Lan đang khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dị ứng với gián được xếp vào nhóm dị ứng hô hấp dai dẳng. Khi tiếp xúc kéo dài, đường thở của người bệnh trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố kích thích. Ở người đã mắc hen suyễn, dị nguyên từ gián làm tăng tình trạng viêm mạn tính tại phế quản, khiến đường thở co thắt mạnh hơn, dễ xuất hiện cơn hen cấp. Với người chưa từng mắc hen, việc phơi nhiễm lâu dài cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh.

Hen suyễn là bệnh mạn tính hiện chưa thể điều trị dứt điểm, chỉ kiểm soát triệu chứng, duy trì chức năng hô hấp ổn định. Bạn cần chuẩn bị sẵn thuốc cắt cơn để sử dụng kịp thời khi xuất hiện triệu chứng. Song song với điều trị bằng thuốc, bạn tránh yếu tố nguy cơ bằng cách vệ sinh môi trường sống thường xuyên, hạn chế sống ẩm thấp, xử lý triệt để nguồn gián trong nhà. Người mắc bệnh hen suyễn nên tái khám định kỳ để đánh giá mức độ kiểm soát bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Thân Thị Ngọc Lan

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội