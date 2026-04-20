Đi lại được sau 3 giờ được robot phẫu thuật thay khớp

TP HCMBà Phượng, 65 tuổi, hư hỏng khớp gối nặng, đau nhiều, được thay khớp bằng robot AI, đi lại được sau 3 giờ phẫu thuật.

Bà Phượng thay khớp gối chân phải theo phương pháp truyền thống gần một năm trước, nay quay lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thay khớp gối chân còn lại. ThS.BS.CKI Lê Đình Khoa, Trưởng khoa Tái tạo khớp, cho biết khớp gối của bà Phượng đã biến dạng, thoái hóa giai đoạn cuối, sụn khớp không còn, nhiều gai xương, cong vẹo trục chân. Khi người bệnh di chuyển, các đầu xương ma sát trực tiếp vào nhau gây đau và làm bầm tím, sưng nề phần mềm xung quanh.

Bác sĩ chỉ định thay khớp gối trái cho bà Phượng với sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint nhằm giảm đau, phục hồi sớm.

Bác sĩ Khoa thay khớp gối cho bà Phượng dưới sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước phẫu thuật, bác sĩ sử dụng phần mềm J-Planner được tích hợp trong robot để phân tích hình thái xương và các thông số giải phẫu dựa trên phim CT 3D khớp gối của người bệnh. Điều này cho phép bác sĩ quan sát được toàn vẹn khớp gối, kể cả ở những vị trí ở sâu, khó nhìn thấy, từ đó xác định hướng rạch da, vị trí đặt khớp, lát cắt xương... phù hợp.

Khi mổ, cánh tay robot 6 trục dùng một lưỡi mài rất mảnh, tự động thực hiện cắt xương theo kế hoạch đã đặt ra với độ chính xác cao. Bề mặt xương sau cắt gọn gàng, hạn chế tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào vết mổ và nguy cơ nhiễm trùng. Hệ thống camera định vị quang học theo thời gian thực của robot dừng lại ngay khi lưỡi cưa vượt ra khỏi ranh giới xương hoặc xảy ra va chạm, rung lắc, bảo vệ được mạch máu, thần kinh, mô mềm xung quanh khớp.

Chưa đầy 3 giờ sau mổ, bà Phượng có thể đi lại được, ít mất máu, đỡ đau hơn ca mổ trước rất nhiều, vận động chân tự nhiên và linh hoạt, một ngày sau đó xuất viện. Việc đặt khớp đúng vị trí giúp giảm nguy cơ đau dai dẳng sau mổ, một trong những biến chứng khá phổ biến khi thay khớp gối.

Bác sĩ Khoa hướng dẫn người bệnh đi lại ngày đầu sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Khoa lưu ý thay khớp gối là ca đại phẫu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nhất định như nhiễm trùng hoặc chảy máu sau mổ, lệch trục chi... Người bệnh nên thực hiện tại các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình để đảm bảo hiệu quả điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint đầu tiên tại Việt Nam, phẫu thuật thay khớp gối đạt độ chính xác cao hơn, khớp nhân tạo phù hợp gần như 100% với cơ thể người bệnh, giảm nhiều nguy cơ biến chứng, đặc biệt trường hợp biến dạng khớp nặng, béo phì, khó quan sát phẫu trường...

Phi Hồng