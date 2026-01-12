Dị dạng mạch máu tử cung sau hút thai lưu

TP HCMChị Linh, 37 tuổi, khám sức khỏe để thụ tinh ống nghiệm, bác sĩ chẩn đoán dị dạng mạch máu tử cung do từng hút thai lưu hơn một năm trước.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Linh có tình trạng thông nối động - tĩnh mạch trong cơ tử cung, tức dị dạng động tĩnh mạch tử cung (AVM). Bác sĩ Tâm cho rằng tình trạng bám dính của bánh nhau thai có thể là nguyên nhân dẫn đến dị dạng mạch máu này.

AVM là bất thường mạch máu nghiêm trọng ở tử cung. Bình thường, máu từ động mạch phải đi qua mạng lưới mao mạch để nuôi dưỡng cơ quan trước khi về tĩnh mạch. Tuy nhiên, khi động mạch đi thẳng qua tĩnh mạch mà không qua mạng lưới mao mạch, tạo ra lỗ rò bất thường, mô tử cung mà mạch máu đi ngang qua không được nuôi dưỡng, mất chức năng.

Theo ThS.BS Phan Hoàng Vĩnh Phú, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, AVM tử cung chưa được xử lý có thể làm gián đoạn phác đồ thụ tinh ống nghiệm (IVF) vì sự dao động nội tiết trong giai đoạn kích thích buồng trứng. Thai kỳ hình thành trên nền AVM tử cung cũng tiềm ẩn nguy cơ sảy thai sớm do chảy máu bất thường.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp số hóa xóa nền (DSA), êkíp dùng ống vi dẫn tiếp cận lỗ rò bất thường, sau đó bơm vật liệu thuyên tắc chuyên dụng (Onyx) để làm tắc lỗ rò, ngăn chặn dòng máu đi thẳng từ động mạch qua tĩnh mạch.

Bác sĩ Phú giải thích Onyx là một vật liệu đặc biệt, dễ kiểm soát hơn keo thông thường do tốc độ kết dính chậm hơn, giúp kiểm soát thao tác kỹ thuật tốt hơn. Mục tiêu quan trọng nhất là phải bít được lỗ rò. Nếu chỉ làm tắc những nhánh động mạch nuôi mà lỗ rò vẫn còn sẽ có nguy cơ tái phát cao.

Bác sĩ Phú can thiệp nút mạch dị dạng mạch máu tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau 2 ngày nhập viện, sức khỏe ổn định, âm đạo không ra huyết, chị Linh hồi phục tốt và xuất viện.

Kỹ thuật nút mạch tử cung hiện là phương pháp điều trị tối ưu cho các trường hợp dị dạng động tĩnh mạch tử cung, giúp ngăn chảy máu, bảo tồn tử cung. Đây cũng là bước điều trị quan trọng để chị Linh có thể làm IVF an toàn.

Theo bác sĩ Tâm, phụ nữ sau nạo hút thai hoặc có tiền sử chảy máu tử cung bất thường nên đi khám sớm để phát hiện kịp thời dị dạng mạch máu tử cung. Điều trị đúng thời điểm giúp phòng biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi