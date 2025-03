Vô sinh sau 4 lần nạo hút thai

TP HCMChị Thùy, 36 tuổi, vô sinh do biến chứng dính lòng tử cung sau 4 lần hút thai, được bác sĩ phẫu thuật nội soi điều trị trước khi thụ tinh ống nghiệm.

Chị Thùy kết hôn 8 năm, từng hai lần nạo thai do "chưa có điều kiện nuôi con". Hai lần mang thai sau không may bị lưu lúc 9-10 tuần, phải hút thai. Sau đó, hai vợ chồng tìm mọi cách để sinh con nhưng không thành công.

Cuối năm 2024, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị vô sinh. Kết quả ghi nhận chị bị dính buồng tử cung mức độ nặng. Đây là tình trạng lớp đáy nội mạc tử cung bị tổn thương, khiến thành tử cung phía trước và phía sau dính lại với nhau, cản trở quá trình làm tổ của trứng đã thụ tinh, gây vô sinh.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt dính buồng tử cung cho chị Thùy trước khi chuyển phôi. Sau phẫu thuật, chị dùng thuốc nội tiết điều trị chống tái dính lòng tử cung. Hiện, chị có thai 5 tuần.

Êkíp chuẩn bị phẫu thuật ngả âm đạo tách dính buồng tử cung cho chị Thùy. Ảnh: Thanh Luận

Chị Thùy là một trong nhiều trường hợp bị vô sinh được can thiệp phẫu thuật trước khi chuyển phôi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đầu tháng 3.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết phẫu thuật hỗ trợ điều trị vô sinh chiếm khoảng 20% số ca mổ phụ khoa năm 2024. Các ca mổ đã giải quyết các vấn đề như u lạc nội mạc tử cung, tắc vòi trứng hoặc ứ dịch, u nang buồng trứng, polyp, u xơ tử, khuyết sẹo mổ lấy thai... Phẫu thuật nội soi ổ bụng và buồng tử cung chẩn đoán là giải pháp kết hợp trong quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản. Phẫu thuật điều trị vô sinh được cá thể hóa tùy theo từng bệnh lý.

Hội Kế hoạch hóa gia đình thống kê trung bình mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai. Bác sĩ Quý Khoa giải thích nạo phá thai dễ dẫn đến vô sinh, hiếm muộn về sau do sẹo ở tử cung hoặc tử cung bị biến dạng, ảnh hưởng tới hệ thống sinh sản như vòi trứng, cổ tử cung, gây tắc, viêm, dính. Tỷ lệ vô sinh ở nhóm này cao gấp 4 lần so với người không có tiền sử nạo phá thai. Nguyên nhân tỷ lệ nạo phá thai cao phần lớn do kiến thức giới tính hạn chế, nhất là giới trẻ, không phòng tránh thai đúng cách, vỡ kế hoạch... Ngoài ra, nhóm phụ nữ mắc bệnh nền mang thai sẽ rất nguy hiểm hoặc thai bị dị tật nặng phải đình chỉ thai theo chỉ định y khoa.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết các cặp vợ chồng đến khám hiếm muộn sẽ được siêu âm, xét nghiệm máu, kiểm tra tinh dịch đồ (nam), chụp buồng tử cung vòi trứng (nữ)... nhằm tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện các bất thường có thể là nguyên nhân gây vô sinh cho người vợ, bác sĩ sẽ can thiệp phẫu thuật.

Bệnh phụ khoa dễ gây vô sinh nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Để bảo vệ sức khỏe sinh sản, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đi khám phụ khoa 6 tháng một lần giúp phát hiện sớm bất thường. Trường hợp nhiều lần nạo phá thai, sau đó khó có thai, phụ nữ nên đi khám để bác sĩ tìm nguyên nhân, có phương pháp điều trị hiệu quả.

Tuệ Diễm

* Tên nhân vật đã được thay đổi