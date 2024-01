Dị dạng mạch máu phình thành khối sưng trên đầu người đàn ông

TP HCMKhối mô mềm dưới da đầu ông Vân, 40 tuổi, ba năm qua ngày càng lớn, bác sĩ khám phát hiện nhiều khối dị dạng động tĩnh mạch ngoằn ngoèo.

Ông Vân uống thuốc không bớt, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Ngày 4/1, BS.CKI Huỳnh Trí Dũng, khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết khối mô mềm nằm ở vùng trán đỉnh bên phải, dưới da, mật độ mềm, đập theo nhịp mạch của bệnh nhân.

Kết quả chụp MRI cho thấy nhiều dị dạng động tĩnh mạch da đầu. Động mạch và tĩnh mạch thông nối bất thường, tạo ra các túi phình mạch lớn gây sưng dưới da đầu.

Dị dạng động tĩnh mạch da đầu phức tạp (trái) và sau can thiệp bít tắc gần như hoàn toàn dị dạng (phải). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, đánh giá đây là trường hợp khó, các khối dị dạng nằm ở nhiều vị trí khác nhau. Trên hình chụp mạch DSA, phần lớn khối dị dạng mạch máu nằm dưới da đầu. Một phần nhỏ nằm trong bản sọ và tĩnh mạch dẫn lưu về xoang tĩnh mạch dọc trên.

Bác sĩ can thiệp nội mạch để bít tắc các lỗ rò. Ê kíp đưa vật liệu bít tắc lỗ rò chuyên dụng vào cơ thể người bệnh thông qua một ống thông đồng trục siêu nhỏ, luồn vào mạch máu và di chuyển đến các vị trí cần can thiệp.

Mạch máu ngoằn ngoèo, dị dạng nhiều vị trí nên bác sĩ cẩn thận, kiểm soát vật liệu tắc mạch đến đúng vị trí dị dạng, đảm bảo vật liệu không bị trôi vào xoang tĩnh mạch dọc trên, tránh nguy hiểm tính mạng người bệnh.

Ê kíp đánh giá khối dị dạng của người bệnh được tắc gần như hoàn toàn sau 90 phút can thiệp, hơn gần 50% thời gian so với các ca can thiệp thông thường. Hai ngày sau, người bệnh giảm đau đầu, xuất viện và tái khám kiểm tra sau một tuần.

Các bác sĩ can thiệp tắc dị dạng mạch máu cho ông Vân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Gừng cho biết dị dạng động tĩnh mạch da đầu chiếm khoảng 4,3% dân số. Bệnh lý này thường bẩm sinh, một vài trường hợp mắc phải sau chấn thương đầu. Triệu chứng thường gặp là dị dạng phát triển to ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Trường hợp dị dạng vỡ gây chảy máu ồ ạt nguy hiểm cho người bệnh.

Có hai phương pháp để điều trị dị dạng động tĩnh mạch da đầu là phẫu thuật và can thiệp nội mạch tắc dị dạng. Tùy vào vị trí, hình dạng và kích thước dị dạng, bác sĩ chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

"Với sự phát triển của y học, nhiều bệnh dị dạng mạch máu thần kinh và ngoại biên được phát hiện rất sớm từ lúc chưa gây ra triệu chứng", bác sĩ Gừng nói, thêm rằng khi dị dạng mạch máu lớn dần, lan ra nhiều vị trí khó điều trị, tỷ lệ bít tắc hoàn toàn thấp hơn.

Đình Hoàn

* Tên người bệnh đã thay đổi