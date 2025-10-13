Đeo tai nghe không vệ sinh gây hại thế nào?

Con trai tôi rất thích đeo tai nghe, có khi đeo cả ngày. Đeo tai nghe không vệ sinh có gây hại cho tai không, nguy cơ mắc bệnh gì? (Hoàng Nam, 37 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tai nghe sử dụng lâu ngày mà không được vệ sinh sẽ tích tụ mồ hôi, tế bào da chết và bụi bẩn trên bề mặt, thành "ổ vi khuẩn". Lúc này, khi đeo vào tai, môi trường kín, ấm và hơi ẩm bên trong tai tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, dễ gây viêm nhiễm, nấm tai, kích ứng da. Tai nghe tiếp xúc trực tiếp với da ống tai, nhất là loại nhét tai (in-ear), nếu không vệ sinh sạch có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, nổi mụn. Dùng chung tai nghe không được vệ sinh có thể truyền vi khuẩn, nấm giữa những người dùng.

Bạn nên nhắc nhở con làm sạch tai nghe mỗi ngày hoặc trước khi sử dụng, nhất là sau khi đeo tai nghe chơi thể thao và làm việc ngoài trời.

Một số cách vệ sinh tai nghe như chấm một ít cồn lên khăn giấy hay vải mềm và lau nhẹ nhàng. Tránh sử dụng khăn ướt hoặc chất tẩy rửa hóa học vì có thể gây kích ứng da tai khi dùng hoặc làm hỏng tai nghe. Sau khi sử dụng, nên bảo quản tai nghe trong hộp hoặc túi riêng, tránh để ở nơi ẩm ướt hay chung với các vật dụng cá nhân khác để hạn chế vi khuẩn bám. Không sử dụng vật sắc nhọn như nhíp để làm sạch bụi bẩn trong tai nghe, nên dùng bàn chải mềm, tăm bông.

Bác sĩ Nguyên đang nội soi tai cho một người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Với tai nghe loại nhét tai, hãy tháo nút silicon ra lau sạch, phơi khô trước khi dùng lại. Không đeo tai nghe khi thiết bị còn ướt hoặc khi vừa tắm xong. Con bạn cần giảm thời gian sử dụng thiết bị này, không nên đeo liên tục, nên cho tai nghỉ ngơi 5-10 phút sau mỗi một tiếng sử dụng. Hạn chế sử dụng chung tai nghe với người khác.

BS.CKI Trần Xuân Nguyên

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7