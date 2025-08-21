Đeo tai nghe một bên có dễ bị điếc không?

Tôi thường đeo tai nghe một bên tai, gần đây nghe âm thanh nhỏ giống giảm thính lực. Đeo tai nghe một bên có gây điếc không? (Long Nguyễn, 40 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Âm thanh đi vào tai làm rung màng nhĩ, truyền qua các xương nhỏ ở tai giữa đến ốc tai, nơi chứa các tế bào lông thính giác. Các tế bào lông này chuyển rung động cơ học thành tín hiệu điện, truyền đến não qua dây thần kinh thính giác. Não bộ tiếp nhận và xử lý các tín hiệu này giúp nhận biết và hiểu âm thanh.

Đeo tai nghe một bên trong thời gian dài khiến tai bên đó chịu toàn bộ cường độ âm thanh, các tế bào lông bị kích thích liên tục, gây quá tải, dễ tổn thương, giảm độ nhạy với rung động. Lúc này, não bộ cũng làm việc nhiều hơn để bù trừ cho bên tai còn lại, lâu dần áp lực có thể dẫn đến mất cân bằng thính giác hai bên.

Khi đeo tai nghe một bên, không nghe rõ âm thanh, bạn có xu hướng tăng âm lượng để nghe rõ hơn. Tình trạng giảm thính lực có thể xảy ra khi bạn nghe âm thanh với âm lượng 100dB (decibel) trong 15 phút hoặc trên 85 dB liên tục trong 8 giờ. Ngưỡng cường độ an toàn mà tai người có thể xử lý phải nhỏ hơn 80 dB.

Điều dưỡng chuẩn bị đo thính lực cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tổn thương thính giác thường không xảy ra đột ngột mà diễn tiến âm thầm. Dấu hiệu ban đầu là khó nghe các âm nhỏ như tiếng thì thầm, tiếng gõ bàn phím hoặc khi trò chuyện trong môi trường nhiều tiếng ồn, sau đó có thể xuất hiện ù tai, lùng bùng hoặc cảm giác nặng tai. Nếu thói quen đeo tai nghe một bên kéo dài, nguy cơ nghe kém vĩnh viễn hoặc điếc một bên có thể xảy ra.

Đeo tai nghe thường xuyên hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây suy giảm hoặc mất dần thính lực theo thời gian. Để bảo vệ thính lực, bạn nên giới hạn thời gian sử dụng tai nghe, điều chỉnh âm lượng vừa phải và sử dụng cả hai bên tai. Nếu đã xuất hiện tình trạng nghe kém bạn nên đến chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra thính lực. Phát hiện và thay đổi thói quen từ sớm nhằm bảo vệ thính lực lâu dài.

BS.CKI Trần Xuân Nguyên

Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7