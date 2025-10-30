Dây rốn quấn ba vòng cổ thai nhi

TP HCMChị Minh, 27 tuổi, mang thai 38 tuần thì vỡ ối, bé trai nặng 3 kg bị dây rốn quấn ba vòng quanh cổ vẫn sinh thường an toàn.

Chị Minh khám thai đều đặn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM từ lúc 13 tuần. Đến tuần thai 36, bác sĩ phát hiện dây rốn quấn cổ thai nhi hai vòng nhưng chưa ảnh hưởng, theo dõi sát. Tuần thai 38, chị bất ngờ rỉ ối, được đưa vào bệnh viện sinh con.

BS.CKI Huỳnh Ngọc Thu Trà, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bé trai chào đời với dây rốn dài hơn bình thường quấn ba vòng quanh cổ song không siết chặt nên vẫn cung cấp đủ oxy trong quá trình chuyển dạ giúp bé chào đời an toàn.

Bé trai con chị Minh khỏe mạnh chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Tuệ Diễm

Nguyên nhân chính khiến dây rốn quấn cổ hoặc bộ phận khác của thai nhi là do thai di chuyển nhiều trong bụng mẹ hoặc dây rốn dài hơn bình thường, theo bác sĩ Trà. Các yếu tố tăng nguy cơ khác gồm sản phụ mang song thai hoặc đa thai, mẹ dư ối. Trường hợp ít gặp, dây rốn quấn quá chặt quanh cổ của thai nhi gây áp lực lên dây rốn, làm giảm lưu lượng máu và oxy cung cấp cho thai nhi, nhịp tim bất thường, thai nhi nguy cơ bị ngạt hoặc chết lưu.

Tình trạng dây rốn quấn cổ thường không có dấu hiệu nhận biết song có thể phát hiện qua siêu âm. Thai bị chậm tăng trưởng trong tử cung do dây rốn quấn cổ cân nặng thấp hơn so với bình thường. Trẻ dễ gặp một số vấn đề hô hấp sau sinh, hệ miễn dịch yếu, khó duy trì nhiệt độ cơ thể.

Để giảm rủi ro, mẹ bầu cần khám thai định kỳ, siêu âm đúng lịch để bác sĩ đánh giá tình trạng dây rốn. Một số thai phụ được bác sĩ mổ bắt con sớm để nuôi dưỡng bên ngoài.

Bác sĩ Trà khuyến cáo mẹ bầu không nên tự áp dụng các biện pháp dân gian như nằm nghiêng, cúi người hay xoay thai để "gỡ dây rốn", vì có thể gây nguy hiểm. Thay vào đó, nên tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, giữ tinh thần thoải mái, dinh dưỡng đủ chất, ngủ nghỉ điều độ.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi