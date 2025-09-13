Dây chằng nhân tạo có bền không?

Tôi bị đứt dây chằng chéo trước, dự định thay dây chằng nhân tạo. Dây chằng này bền không, có tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể? (Thanh Thảo, Nha Trang)

Trả lời:

Dây chằng nhân tạo là một tổ hợp khoảng 3.000 sợi polyethylene bện lại với nhau, có độ bền từ 3.000 đến 3.500 newton, rất chắc chắn và chỉ đứt khi chịu tác động của một lực mạnh hơn 300 kg. Thông thường, người bệnh có thể đi lại ngay ngày đầu tiên sau phẫu thuật tái tạo dây chằng và chơi thể thao trở lại sau khoảng 6 tháng. Nhờ đó, người bệnh nhanh chóng khôi phục khả năng vận động, tránh được tình trạng teo cơ.

Dây chằng nhân tạo sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể. Sau khi được đưa vào cơ thể, các mô xơ, tế bào xương, tế bào collagen sẽ hình thành, men theo và bám vào, hình thành một dây chằng nhân tạo hoàn chỉnh.

Dây chằng nhân tạo bền nhưng vẫn có nguy cơ bị đứt. Ngoài tác động lực mạnh, nguyên nhân đứt có thể là do kỹ thuật mổ hoặc chất liệu dây chằng chưa đảm bảo, người bệnh từng mổ dây chằng trước đó... Đứt dây chằng nhân tạo cũng có thể xảy ra nếu bạn chưa tuân thủ đúng chương trình tập phục hồi chức năng, quay lại lao động, làm việc, chơi thể thao quá sớm hoặc với cường độ quá mạnh.

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật tái tạo dây chằng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đa số các trường hợp đứt dây chằng đều có thể tái tạo. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ phương pháp điều trị khác, sử dụng dây chằng nhân tạo có nguy cơ phát triển một số biến chứng. Do đó, khi xảy ra chấn thương, bạn nên đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa về y học thể thao, chấn thương chỉnh hình để được đánh giá đúng tình trạng bệnh và có phương pháp điều trị chính xác.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ

Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM