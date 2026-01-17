Đau nhức xương khớp có nên xoa dầu nóng?

Khi đau nhức xương khớp, tôi thường xoa bóp dầu nóng, có lúc giảm đau có lúc không. Dùng dầu nóng thường xuyên có an toàn? (Mỹ Ngọc, Tiền Giang)

Trả lời:

Thoa dầu nóng chỉ có hiệu quả với trường hợp đau nhức xương khớp không có dấu hiệu viêm (sưng, nóng, đỏ, cứng khớp). Bạn chỉ nên bôi hai lần mỗi ngày với lượng vừa đủ lên vùng khớp bị nhức và kết hợp xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh. Khi cơn đau nghiêm trọng hơn hoặc tần suất đau ngày càng nhiều, bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ Tú giải thích tình trạng sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dầu nóng tạo cảm giác nóng, tê tại chỗ, có tác dụng giảm đau. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu này chỉ là tạm thời, nguyên nhân gốc rễ gây đau vẫn chưa được giải quyết. Người bệnh dễ chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, làm lỡ mất thời gian "vàng" điều trị. Sử dụng dầu nóng thường xuyên còn có thể gây ra một số vấn đề như:

Gây giãn mạch: Khi bôi quá nhiều hoặc bôi lên vùng da đang bị viêm, các thành phần trong dầu nóng có thể gây ra phản ứng nhiệt, làm nóng lên và giãn mạch, thúc đẩy máu lưu thông, gây sưng, viêm nặng hơn. Trong một số trường hợp, dầu nóng có thể gây kích ứng da, bỏng rát, lở loét.

Chuyển cấp tính sang mạn tính: Khi nguyên nhân thật sự gây đau không được tìm ra và điều trị, tình trạng đau cấp tính rất dễ chuyển thành mạn tính. Lúc này, quá trình phục hồi trở nên rất khó khăn, thậm chí không thể phục hồi hoàn toàn chức năng như ban đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Nếu đau nhức xương khớp do các đợt cấp của bệnh lý khớp viêm như gout, viêm khớp dạng thấp..., bạn nên chườm lạnh. Nhiệt độ thấp làm co mạch máu, giảm lưu lượng máu và giảm viêm tại các vị trí được chườm, từ đó giảm đau nhanh chóng. Chườm lạnh cũng có hiệu quả giảm đau đối với những trường hợp gặp chấn thương (không có vết thương hở) như bong gân, sưng phù, rách cơ... Nếu đau nhức xương khớp là do những chấn thương này, bạn nên chườm lạnh trong vòng 48 giờ.

ThS.BS Nguyễn Văn Tú

Khoa Nội Cơ xương khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM