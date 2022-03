Đau nhức chân và vai có thể là dấu hiệu nhiễm Omicron

Phần lớn người mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron cho biết họ bị đau nhức cơ, đặc biệt là ở vùng chân và vai.

Biến chủng Omicron đang lây lan khắp toàn cầu và được cho là nguyên nhân gây ra hầu hết số ca Covid-19 gần đây. Theo các dữ liệu thống kê, Omicron không chỉ gây ra vấn đề về hô hấp mà còn dẫn tới những triệu chứng điển hình khác, trong đó có đau nhức cơ.

Thực tế, đau nhức cơ là một triệu chứng phổ biến khi nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm biến chủng Omicron. Dựa trên dữ liệu thu thập được khi các ca nhiễm Omicron gia tăng toàn cầu, hầu hết những người mắc chỉ gặp những triệu chứng hô hấp nhẹ nhưng lại đau nhức cơ nghiêm trọng. Theo các bác sĩ ở Nam Phi, khi Omicron lần đầu được phát hiện, hầu hết người nhiễm virus đều than phiền rằng họ thấy đau cơ.

Có hai vùng mà phần đa bệnh nhân cảm thấy đau khi nhiễm Omicron là chân và vai. Dù trong 2 năm qua, thực tế cho thấy SARS-CoV-2 có thể tác động lên bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng với Omicron, chân và vai là hai vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Theo ứng dụng Zoe COVID Study của Anh, đa số những người bị đau cơ khi mắc Omicron cũng cho biết họ bị đau ở chân và vai.

Đa số người nhiễm biến chủng Omicron cho biết bị đau ở chân và vai. Ảnh: Xframe

Bộ Y tế Anh (NHS) cho biết cơn đau chân và vai do Omicron gây ra có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Một số người bị đau lan rộng và có thể hết đau khi họ khỏi Covid-19. Một số người khác có những cảm giác kỳ lạ như tê, yếu hoặc "kim châm" ở chân. Với những trường hợp đau vai, bệnh nhân cũng cảm thấy đau, cứng, tê hay yếu vai.

Theo Harish Chafle, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Bệnh viện Toàn cầu ở Parel, Mumbai, Ấn Độ, đau cơ thường gặp ở nhiều bệnh nhiễm trùng do virus và Covid-19 không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, đau nhức cơ thể xảy ra nhiều hơn ở người mắc Covid-19 nếu họ nhiễm chủng Omicron, do một số yếu tố khác nhau.

"Có khả năng là do các chất trung gian gây viêm nên biến thể này gây ra chứng đau cơ nhiều hơn các biến thể khác sau khi người bệnh Covid-19 hồi phục. Một lý do khác có thể là do biến thể này ảnh hưởng đến hệ cơ xương nhiều hơn các biến thể khác trước đây", Chafle nói.

Angelique Coetzee, chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi (SAMA) cũng tin rằng đau nhức cơ thể xảy ra phổ biến với người nhiễm Omicron hơn vì biến chủng này tấn công hệ cơ xương trước tiên, tác động lên cơ, xương, khớp và dây chằng.

Dù phổ biến, đây không được xem là 5 dấu hiệu hàng đầu ở người mắc Covid-19. Sổ mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và đau họng là những triệu chứng ban đầu của Omicron mà mọi người nên chú ý.

Anh Ngọc (Theo Times of India)