Đau lưng do stress

Căng thẳng có thể dẫn đến tình trạng viêm, co thắt cơ và căng cơ ở lưng, gây đau lưng.

Ngoài các tác nhân vật lý như căng cơ hoặc trượt đĩa đệm, đau lưng có thể do căng thẳng gây ra hoặc làm nặng thêm. Đau lưng và căng thẳng có mối quan hệ phức tạp có thể diễn ra theo cả hai hướng.

Các nghiên cứu cho thấy căng thẳng mạn tính có thể dẫn đến đau mạn tính và ngược lại. Theo một nghiên cứu năm 2021 tại Hàn Quốc trên gần 8.500 bệnh nhân, căng thẳng mạn tính có thể dẫn đến rối loạn chức năng cortisol cũng như các vấn đề về phản ứng viêm của cơ thể. Các tình trạng này gây căng thẳng oxy hóa, tổn thương gốc tự do, tổn thương tế bào hoặc lão hóa và thoái hóa mô, tất cả đều có thể dẫn đến đau mạn tính. Nghiên cứu chỉ ra rằng căng thẳng tác động trực tiếp đến quá trình xử lý cơn đau.

Nhìn chung căng thẳng có thể liên quan đến đau lưng theo một số cách như sau:

Căng cơ: Căng thẳng có thể khiến các cơ ở lưng căng lên, dẫn đến cứng và đau.

Tăng độ nhạy cảm với cơn đau: Nghiên cứu cho thấy các sự kiện quan trọng trong cuộc sống có thể gây ra những thay đổi trong hệ thống limbic và các chất dẫn truyền thần kinh liên quan, thay đổi cơ chế ức chế cơn đau.

Viêm: Căng thẳng mạn tính có thể dẫn đến viêm khắp cơ thể, bao gồm cả ở lưng.

Tư thế xấu: Khi căng thẳng, nhịp thở thay đổi và vai cong lên, khiến lưng giữa và lưng trên căng cứng.

Giảm lưu lượng máu: Trong thời gian căng thẳng, các mạch máu có thể co lại, làm giảm lưu lượng máu đến các cơ lưng và gây đau.

Nghiên cứu của nhà khoa học Hàn Quốc phát hiện ra rằng căng thẳng nghiêm trọng làm tăng gấp 2,8 lần nguy cơ đau lưng dưới mạn tính. Một nghiên cứu khác trên 77 người ở Na Uy năm 2022 cho thấy căng thẳng có liên quan đáng kể đến chứng đau cơ xương trên.

Triệu chứng đau lưng do căng thẳng ở mỗi người có thể biểu hiện khác nhau, tùy vào vị trí đau. Đau lưng dưới thường có đặc điểm là âm ỉ hoặc đau nhói, cứng hoặc co thắt cơ, cũng có thể lan đến chân hoặc mông. Ngược lại, đau lưng trên có thể gây ra cảm giác nóng rát hoặc nhói, căng cứng hoặc áp lực giữa hai bả vai. Trong một số trường hợp, đau lưng trên cũng có thể gây đau ở cánh tay hoặc ngực.

Căng thẳng có thể gây đau lưng. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Đau lưng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nên khó xác định được có phải do căng thẳng gây ra hay không. Tuy nhiên, một số dấu hiệu có thể cho thấy tình trạng đau lưng liên quan đến căng thẳng như đang trải qua căng thẳng về thể chất và cảm xúc, khởi phát dần thay vì đột ngột, không có các triệu chứng khác như tê, ngứa ran hoặc yếu, đau không nghiêm trọng. Đau lưng liên quan đến căng thẳng có thể đến rồi đi tùy vào mức độ stress, trong khi đau do chấn thương hoặc bệnh lý xảy ra thường xuyên hơn.

Thời gian đau tùy thuộc vào một số yếu tố. Trong một số trường hợp, đau có thể tự khỏi trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Tuy nhiên, nếu không giải quyết căng thẳng tiềm ẩn, cơn đau có thể kéo dài hoặc nghiêm trọng theo thời gian.

Người bị đau lưng do căng thẳng có thể áp dụng các biện pháp như dùng thuốc giảm đau không kê đơn, chườm nóng để thư giãn các cơ, xoa bóp vùng bị ảnh hưởng. Thực hiện các bài tập kéo giãn cơ thể nhắm vào phần lưng dưới như bài tập kéo giãn từ đầu gối đến ngực, tư thế con mèo - con bò, giúp giảm căng thẳng ở các cơ lưng.

Anh Ngọc (Theo Healthline)