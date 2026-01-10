Đau lưng do căng cơ khác bệnh cột sống thế nào

Đau lưng do căng cơ thường xuất hiện đột ngột, giảm rõ rệt sau nghỉ ngơi, còn các bệnh lý cột sống gây đau lưng kéo dài, có thể lan xuống mông, tay chân.

BS.CKI Nguyễn Hoàng Thi, khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đau lưng là nguyên nhân thường gặp khiến người bệnh khó thực hiện các chuyển động, phải ngừng làm việc, suy giảm chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp đau lưng đều nguy hiểm.

Đau lưng do căng cơ là dạng tổn thương phổ biến vùng thắt lưng. Nguyên nhân thường do bưng bê, mang vác nặng, xoay người sai tư thế, ngồi lâu hoặc vận động quá sức. Khi đó, các sợi cơ và dây chằng bị giãn quá mức, xuất hiện những vi rách (vết rách nhỏ) dẫn đến co cứng cơ và đau.

Đau lưng do căng cơ thường xuất hiện đột ngột sau lao động nặng hoặc vận động sai tư thế. Đau khu trú vùng thắt lưng, đau tăng khi gập - duỗi, sờ ấn vào vùng đau, thường kèm co cứng cơ, hạn chế vận động. Cơn đau không lan xuống chân, không tê yếu, có thể cải thiện rõ rệt sau vài ngày đến một tuần nếu nghỉ ngơi, điều trị đúng cách.

Bác sĩ Thi kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe lưng của người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiều trường hợp đau lưng cũng có thể là biểu hiện của các bệnh lý cột sống tiềm ẩn như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, cong vẹo cột sống... Theo bác sĩ Thi, đây là những bệnh lý nguy hiểm, cần được khám và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ phát triển các biến chứng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt của người bệnh. Các triệu chứng thường gặp gồm:

Thoái hóa cột sống, gai cột sống gây đau lưng dưới kéo dài, kèm theo cứng khớp, đau tăng khi cúi người, xoay người hoặc mang vác.

Thoát vị đĩa đệm làm người bệnh đau âm ỉ vùng thắt lưng, lan xuống mông - đùi - cẳng chân, kèm tê bì, yếu chân.

Hẹp ống sống, trượt đốt sống đặc trưng bởi cơn đau tê kiểu điện giật, nóng rát; đau tăng khi vận động, giảm khi hơi cúi người hoặc ngồi nghỉ.

Cong vẹo cột sống thường đau lưng mạn tính, có thể kèm tê chân.

Ảnh chụp MRI của một người bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm chèn ép ống sống, thần kinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu cơn đau lưng xuất hiện vào ban đêm, có thể ảnh hưởng giấc ngủ, lâu dài khiến người bệnh mất tập trung, giảm sút trí nhớ, suy giảm sức khỏe tinh thần. Với trường hợp đau lưng do bệnh lý, điều trị chậm trễ có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như yếu liệt các cơ chi dưới, tê bì hay mất cảm giác hai chân, mất khả năng vận động. Một số tình trạng nặng hơn có thể gây chèn ép hệ thần kinh, rối loạn tiêu tiểu.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm nếu có một trong các dấu hiệu đau bất thường như đau lưng sau chấn thương mạnh, kéo dài trên hai tuần không giảm dù đã nghỉ ngơi, kèm sốt và ớn lạnh. Cơn đau có xu hướng tăng nhiều vào ban đêm, lan xuống bụng dưới hoặc xuống chân. Đau kèm theo tê, yếu liệt chân, bí tiểu hoặc tiểu không tự chủ. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định thực hiện một số cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị phù hợp.

Phi Hồng