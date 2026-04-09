Đau lưng âm ỉ cảnh báo bệnh gì?

Thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, viêm khớp, bong gân, căng cơ có thể gây đau lưng âm ỉ, khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Đau lưng là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp ở mọi người. Trường hợp nhẹ, đau lưng có thể giảm nếu được chăm sóc tại nhà đúng cách như nghỉ ngơi đầy đủ, chườm ấm vùng lưng, xoa bóp thư giãn cơ... Tuy nhiên, người bệnh cần đi khám ngay nếu đau lưng âm ỉ kéo dài trong nhiều tuần, không giảm ngay cả khi nghỉ ngơi.

ThS.BS.CKI Vũ Đức Thắng, khoa Cột sống, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đau kèm cảm giác châm chích, tê yếu vùng háng, mông, chân; đột ngột đau nhói từng cơn; đau không rõ nguyên nhân hoặc sau khi bị tai nạn, đau kèm sốt cao, mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột... có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh.

Thoát vị đĩa đệm: Tình trạng đĩa đệm của đốt sống bị đẩy ra ngoài qua vết rách ở vòng xơ. Người bệnh cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu kéo dài vùng lưng dưới, mông, đùi, bắp chân và một phần bàn chân.

Bác sĩ Thắng giải thích tình trạng sức khỏe cột sống cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Thoái hóa xương khớp: Một trong những triệu chứng điển hình của thoái hóa cột sống là lưng đau âm ỉ. Người bệnh có thể cảm nhận cơn đau rõ rệt hơn khi hoạt động và giảm khi nghỉ ngơi.

Viêm khớp cùng chậu: Đây là tình trạng viêm tại điểm giao nhau giữa cột sống dưới và xương chậu. Bệnh có thể gây đau, sưng cứng vùng mông hoặc lưng dưới, đặc biệt là khi ngủ, ngồi hoặc đứng một tư thế quá lâu, dồn trọng lượng lên một bên chân, leo cầu thang, chạy bộ...

Bong gân và căng cơ: Những chấn thương này có thể xảy ra do người bệnh bị té ngã hoặc thực hiện các động tác xoắn đột ngột vùng cơ lưng, mang vác nặng, duy trì một tư thế trong thời gian dài... Bong gân và căng cơ cũng có thể gây đau lưng âm ỉ.

Ngoài các vấn đề về xương khớp, đau lưng âm ỉ còn có thể là dấu hiệu của các bệnh lý dạ dày, viêm đường tiết niệu, sỏi thận, lạc nội mạc tử cung, mang thai...

Bác sĩ Thắng trong một ca phẫu thuật điều trị bệnh lý cột sống gây đau lưng âm ỉ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi xác định nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng, bác sĩ có thể kê đơn các loại thuốc giảm đau, chống viêm, giãn cơ... để làm giảm triệu chứng. Người bệnh có thể được chỉ định kết hợp điều trị với tập vật lý trị liệu để giảm đau, cải thiện chức năng vận động lưng. Các phương pháp trị liệu khác thông qua thiết bị sóng cao tần, sóng radio, sóng siêu âm... tác động vào vùng lưng bị đau nhằm hỗ trợ giảm đau nhanh chóng và tăng tốc độ phục hồi tổn thương.

Bác sĩ sẽ cân nhắc phẫu thuật nếu bệnh nặng, không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị bảo tồn. Hiện, các ca phẫu thuật cột sống có mức độ an toàn cao, giảm tối đa nguy cơ tổn thương thần kinh, phát sinh biến chứng. Chẳng hạn như hệ thống máy khoan cắt siêu âm cho phép cắt bỏ cấu trúc xương bằng sóng siêu âm cao tần, không gây chảy máu hay tổn thương cấu trúc rễ thần kinh. Hoặc hệ thống chụp X-quang liên tục trong lúc mổ C-Arm hỗ trợ định vị xương cần can thiệp để tăng tính chính xác, dụng cụ được đặt đúng vị trí... giúp ca mổ an toàn.

Phi Hồng