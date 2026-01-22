Đau khớp háng do hoại tử xương đùi

TP HCMÔng Hưng, 51 tuổi, đau khớp háng từ một năm trước, nay nặng hơn, bác sĩ chẩn đoán khung chậu nghiêng, vẹo cột sống, hoại tử xương đùi.

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ông Hưng bị hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn cuối, chỏm xương đùi xẹp và biến dạng, ổ cối thoái hóa một phần, xương chậu nghiêng 15 độ, khi quan sát bằng mắt thường chân phải ngắn hơn chân trái khá nhiều.

Phim chụp X-quang cho thấy khớp háng bên phải bị đẩy lên cao, khiến xương chậu nghiêng nhiều. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hoại tử chỏm xương đùi xảy ra khi nguồn cấp máu nuôi chỏm xương đùi bị gián đoạn hoặc suy giảm kéo dài, dẫn đến hoại tử xương và sụn ở khu vực này. Ở giai đoạn sớm, điều trị bảo tồn và tập phục hồi chức năng còn hiệu quả, người bệnh vẫn có thể đi lại bình thường. Ở giai đoạn muộn, cấu trúc xương biến dạng rõ, người bệnh thường bị đau liên tục, suy giảm vận động khớp háng rõ rệt.

ThS.BS.CKI Lê Nhật Thành, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết phẫu thuật là phương pháp điều trị phù hợp nhất với ông Hưng. Nếu tình trạng này kéo dài, bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn, các biến đổi trục xương sẽ trở nên cứng chắc, dù phẫu thuật thành công, người bệnh cũng không thể khôi phục hoàn toàn dáng đi ban đầu.

Ông được phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo chân phải bằng phương pháp SuperPATH ít xâm lấn, vén cơ chứ không cắt các nhóm cơ xoay, người bệnh ít đau, ít mất máu và phục hồi nhanh hơn. Người bệnh được vô cảm bằng gây tê tủy sống nên hạn chế được tác dụng phụ của thuốc mê và giảm đau sau mổ.

Ngày đầu hậu phẫu, ông Hưng giảm đau, bắt đầu tập đi, xuất viện hôm sau và cần tập phục hồi chức năng tích cực, dự kiến khoảng hai tuần có thể đi lại. Nhờ kỹ thuật SuperPATH bảo tồn nhóm cơ xoay, nguy cơ trật khớp thấp, người bệnh không cần hạn chế vận động nhiều, có thể ngồi xổm, bắt chéo chân sau mổ...

Bác sĩ Thành kiểm tra tình trạng hồi phục chức năng khớp háng của ông Hưng ngày đầu sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khớp háng là một trong những khớp lớn nhất trên cơ thể, kết nối xương đùi vào xương chậu, nằm sâu bên trong cơ thể, được che phủ bởi nhiều lớp cơ. Khi phát hiện các triệu chứng, thông thường tình trạng đã chuyển nặng, người bệnh cần đi khám ngay để nhanh chóng điều trị, bác sĩ Thành khuyên. Điều trị trễ khiến hoại tử chỏm xương đùi tiến triển nặng gây đau nhiều, giảm khả năng vận động và có thể ảnh hưởng đến khớp xung quanh như cột sống, khung chậu, điều trị khó khăn, nguy cơ không phục hồi hoàn toàn.

Phi Hồng