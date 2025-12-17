Dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư tuyến giáp là một khối u ở cổ nhưng tùy giai đoạn, thể ung thư, người bệnh có thể gặp triệu chứng khác.

Ung thư tuyến giáp xảy ra khi các tế bào trong tuyến giáp phát triển và phân chia mất kiểm soát, tạo thành khối u. Những khối u này thường phát triển theo thời gian và có thể gây đau, khó nuốt hoặc khó thở. Một số khối u không có triệu chứng, chỉ được phát hiện tình cờ khi xét nghiệm các bệnh khác hoặc khám sức khỏe định kỳ.

Dấu hiệu sớm

Ngoài những trường hợp không có triệu chứng, ung thư tuyến giáp thường biểu hiện bằng khối u bất thường ở cổ, sưng đột ngột, có thể dịch chuyển và đau khi chạm vào. Sinh thiết chọc hút kim nhỏ thường được dùng để xác định khối u là ác tính hay lành tính. Một số dấu hiệu khác gồm nốt sần phát triển nhanh, khối u bám chắc vào mô xung quanh, sưng hạch bạch huyết ở cổ cùng bên với khối u.

Dấu hiệu muộn

Các triệu chứng ít gặp của ung thư tuyến giáp gồm đau phía trước cổ, có thể lan lên hàm hoặc tai, cảm giác ngứa họng dai dẳng, khó nuốt nếu khối u phát triển lớn và chèn ép thực quản. Khi khối u chèn ép khí quản, người bệnh có thể khó thở và ho dai dẳng mà không kèm triệu chứng cảm lạnh hay viêm mũi họng. Ung thư xâm lấn dây thần kinh điều khiển dây thanh quản có thể gây khàn giọng.

Dấu hiệu ung thư tuyến giáp thể tủy

Ung thư tuyến giáp thể tủy chiếm khoảng 1-2% tổng số các loại ung thư tuyến giáp. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy, ngứa và đỏ bừng mặt nếu ung thư đã di căn, do lượng hormone calcitonin trong cơ thể tăng cao.

Dấu hiệu ung thư di căn

Trong các loại ung thư tuyến giáp, ung thư thể không biệt hóa có khả năng di căn cao nhất. Các triệu chứng của ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa bao gồm khối u ở cổ phát triển nhanh, to và cứng gây khàn giọng, khó nuốt và khó thở.

Khi ung thư tuyến giáp di căn xa, phổi và xương là những cơ quan thường bị ảnh hưởng nhiều. Di căn phổi có thể gây khó thở, thở gấp, đau ngực hoặc ho. Di căn xương khiến người bệnh đau, gãy xương hoặc chèn ép tủy sống. Di căn não ít gặp và triệu chứng phụ thuộc vị trí tổn thương gồm chóng mặt, đau đầu, nôn, khó kiểm soát chuyển động và phối hợp.

Anh Chi (Theo Very Well Health)