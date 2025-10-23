Dấu hiệu ung thư lưỡi không đặc trưng như đau họng, vết loét ở miệng, chảy máu răng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý mũi họng khác, dẫn đến chẩn đoán muộn.

Lưỡi bắt đầu từ cổ họng và kéo dài vào miệng, được tạo thành từ các cơ, dây thần kinh giúp vận động, thực hiện các chức năng như nếm, nhai, nuốt, nói. Ung thư lưỡi thuộc nhóm ung thư đầu mặt cổ, bắt đầu từ sự phát triển của các tế bào trên lưỡi.

Ung thư lưỡi dễ nhầm lẫn với vết loét ở miệng hay nhiệt miệng. Một vài trường hợp, tế bào ung thư phát triển trong thời gian trước khi gây ra các triệu chứng. Loại ung thư này có thể xuất hiện sau lưỡi, khó nhìn thấy và khó kiểm tra nên ít khi được chẩn đoán sớm. Khi triệu chứng rõ rệt, bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc tế bào ung thư đã di căn đến các hạch bạch huyết ở cổ.

Khi ung thư lưỡi xảy ra trong miệng, dấu hiệu đầu tiên thường là vết loét trên lưỡi không lành. Các triệu chứng kèm theo gồm đau hoặc chảy máu trong miệng, một khối u hoặc lưỡi dày lên bất thường. Khi ung thư lưỡi xuất hiện ở đuôi lưỡi gần cổ họng, dấu hiệu đầu tiên có thể là sưng hạch bạch huyết ở cổ. Các triệu chứng khác có thể bao gồm ho ra máu, sụt cân và đau tai. Ngoài ra, có thể xuất hiện khối u ở phía sau miệng, cổ họng hoặc cổ.

Các triệu chứng ung thư lưỡi khác như mảng đỏ hoặc trắng trên lưỡi hoặc niêm mạc miệng, đau họng không khỏi, cảm giác có vật gì đó mắc ở cổ họng, tê miệng hoặc lưỡi, khó khăn hoặc đau khi nhai, nuốt, cử động hàm. Người bệnh có thể bị thay đổi giọng nói, dễ chảy máy trong miệng và nhầm với chảy máu răng, viêm họng tái đi tái lại, cảm giác nóng rát ở lưỡi, răng lung lay.

Nguyên nhân gây ra những thay đổi dẫn đến ung thư lưỡi chưa được xác định. Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh này như virus u nhú ở người còn gọi là HPV - loại virus phổ biến lây truyền qua đường tình dục. Hút thuốc lá thường xuyên, uống nhiều rượu bia, nam giới lớn tuổi, không chăm sóc răng miệng, làm tăng nguy cơ ung thư lưỡi. Người có hệ miễn dịch yếu như sau khi ghép tạng, nhiễm HIV cũng dễ mắc bệnh này.

Cách phòng ngừa bệnh là không hút thuốc, hạn chế rượu bia, tiêm vaccine. Người trưởng thành nên khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, kết hợp kiểm tra mũi họng. Nếu phát hiện bất thường như miệng quá hai tuần không khỏi, vết loét có xu hướng to dần gây đau, ảnh hưởng sinh hoạt, nên đi khám để được kiểm tra, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Anh Chi (Theo Cleveland Clinic)