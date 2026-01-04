Dấu hiệu trẻ thiếu vitamin B12

Thiếu vitamin B12 ở trẻ làm giảm sản xuất hồng cầu, ảnh hưởng hệ thần kinh, gây mệt mỏi kéo dài, da xanh xao.

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cơ thể, giúp duy trì năng lượng, khả năng tập trung và hỗ trợ học tập cho trẻ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vitamin B12 thường khó nhận biết do các biểu hiện không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp cảnh báo trẻ có thể đang thiếu hụt vi chất này.

Mệt mỏi kéo dài

Trẻ dễ mất năng lượng do vitamin B12 tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy, đồng thời hỗ trợ chức năng thần kinh. Khi thiếu hụt, trẻ có thể mệt mỏi ngay cả sau khi ngủ đủ giấc.

Yếu cơ hoặc phối hợp vận động kém

Vitamin B12 giúp bảo vệ hệ thần kinh. Thiếu hụt có thể gây tổn thương dây thần kinh, làm gián đoạn tín hiệu đến cơ bắp, khiến trẻ khó giữ thăng bằng, đi lại loạng choạng hoặc vận động kém linh hoạt.

Dễ cáu gắt, thay đổi tâm trạng

Loại vitamin này cần thiết cho hoạt động não bộ và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin. Khi thiếu vitamin B12, trẻ có thể trở nên cáu gắt, buồn bã, giảm khả năng tập trung và chú ý.

Rối loạn tiêu hóa

Trẻ có thể gặp các vấn đề như tiêu chảy, nôn, táo bón hoặc chán ăn do vitamin B12 tham gia vào quá trình tạo axit dạ dày, enzyme tiêu hóa và duy trì niêm mạc ruột. Giảm hấp thu dinh dưỡng và gây rối loạn tiêu hóa là những hệ quả khi thiếu vitamin B12.

Chậm phát triển

Một số trẻ thiếu vitamin B12 có biểu hiện sụt cân, chậm đạt các mốc phát triển như ngồi, bò, nói hoặc đi. Ngoài ra, trẻ còn có thể xuất hiện cảm giác tê, ngứa ran ở tay chân, viêm lưỡi gây đau hoặc sưng, loét miệng, da nhợt nhạt, vàng da hoặc tăng sắc tố. Trong một số trường hợp, thiếu vitamin B12 có thể bị nhầm với tự kỷ hoặc chậm phát triển do ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, kỹ năng xã hội và vận động của trẻ.

Nguyên nhân thiếu vitamin B12 thường liên quan đến chế độ ăn thiếu thực phẩm nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa. Nếu người mẹ thiếu vitamin B12 trong thai kỳ hoặc giai đoạn cho con bú, trẻ sinh ra cũng có nguy cơ cao bị thiếu vitamin B12. Các bệnh lý gây kém hấp thu như bệnh Celiac, Crohn hoặc rối loạn di truyền ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin này đều có thể là yếu tố nguy cơ.

Để phòng ngừa thiếu vitamin B12, cha mẹ nên đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ có đủ thịt, gia cầm, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa. Gia đình ăn chay có thể lựa chọn ngũ cốc tăng cường vitamin B12 hoặc các sản phẩm từ đậu nành phù hợp để bổ sung cho trẻ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)