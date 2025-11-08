Dấu hiệu trẻ thiếu sắt

Trẻ thường xuyên mệt mỏi, da nhợt nhạt, chán ăn, nhiễm trùng thường xuyên, cáu kỉnh, chân tay lạnh có thể là dấu hiệu thiếu sắt.

Sắt có vai trò quan trọng trong việc sản xuất hemoglobin, protein trong tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi không đủ sắt, cơ thể khó sản xuất đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh, dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Nhận biết sớm các dấu hiệu trẻ thiếu chất dinh dưỡng này giúp phụ huynh điều chỉnh dinh dưỡng cho con phù hợp.

Mệt mỏi dai dẳng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của tình trạng thiếu sắt là mệt mỏi dai dẳng. Khi cơ thể thiếu sắt, lượng oxy đến các mô, cơ bắp sẽ giảm, dẫn đến suy nhược, năng lượng thấp. Trẻ ít hứng thú chơi đùa, dễ mệt ngay cả trong những hoạt động nhẹ.

Da và môi nhợt nhạt

Thiếu sắt khiến da xanh xao do nồng độ hemoglobin trong máu giảm. Cha mẹ kiểm tra bằng cách nhẹ nhàng kéo mí mắt dưới của trẻ xuống, có thể thấy mí mắt dưới của trẻ trông nhợt nhạt, trắng bệch thay vì đỏ hồng.

Chán ăn

Trẻ thiếu sắt thường chán ăn, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, chậm phát triển. Thiếu sắt làm gián đoạn thói quen ăn uống, giảm hứng thú với thức ăn. Theo thời gian, điều này dẫn đến sụt cân, giảm đáng kể chiều cao, phát triển cơ bắp.

Nhiễm trùng thường xuyên

Thiếu sắt cũng làm suy yếu khả năng chống lại vi trùng của cơ thể, khiến trẻ bị cảm lạnh, cúm, nhiễm trùng. Bé thường xuyên bị ốm, mất nhiều thời gian để cơ thể hồi phục.

Cáu kỉnh

Nồng độ sắt thấp ảnh hưởng đến chức năng não, điều hòa tâm trạng. Trẻ dễ cáu kỉnh, bồn chồn, khó tập trung khi học tập.

Tay chân lạnh

Do thiếu sắt ảnh hưởng đến tuần hoàn và cung cấp oxy, trẻ em thường phàn nàn về tình trạng chân tay lạnh, ngay cả khi thời tiết ấm áp. Triệu chứng này xảy ra do nồng độ hemoglobin giảm, oxy đến các chi ít hơn, khiến các chi lạnh hơn so với những bộ phận khác trong cơ thể.

Móng tay giòn

Những dấu hiệu như móng tay giòn, da khô, bong tróc, môi nứt nẻ có thể báo hiệu thiếu sắt, cơ thể khó duy trì mô và tái tạo tế bào khỏe mạnh. Một số trường hợp, móng tay trông giống hình thìa.

Thèm những thứ không phải đồ ăn (pica)

Một số trẻ thiếu sắt mắc chứng pica, một tình trạng khiến trẻ thèm ăn những thứ không phải thức ăn như đá, đất, phấn hoặc giấy. Hành vi bất thường này là cách cơ thể báo hiệu thiếu dinh dưỡng.

Khó thở, tim đập nhanh

Khi nồng độ oxy trong cơ thể giảm, tim phải làm việc nhiều hơn để cung cấp oxy cho các cơ quan và mô. Điều này có thể dẫn đến khó thở, tim đập nhanh, nhất là khi chơi đùa hoặc hoạt động thể chất nhẹ. Trong một số trường hợp, thiếu mắt do thiếu sắt gây chóng mặt, ngất xỉu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)