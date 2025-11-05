5 vitamin trẻ thường thiếu hụt

Trẻ thiếu vitamin A, C, B9, 12, D thường giảm thị lực và miễn dịch, xương yếu và chậm phát triển.

Vitamin D

Loại vitamin này quan trọng với sự tăng trưởng, hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi để hình thành xương. Trẻ thiếu vitamin D thường đau xương, yếu cơ, kém phát triển trí tuệ, hay ốm vặt và nhiễm trùng.

Nguồn cung cấp vitamin D tốt là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ăn thực phẩm như trứng, sữa hoặc dùng thực phẩm bổ sung theo chỉ định của bác sĩ. Cha mẹ cho bé tiếp xúc ánh nắng vào thời điểm thích hợp (trước 9h hoặc sau 15h-16h) và khoảng 5-10 phút (mùa hè) hoặc 15-20 phút (mùa đông). Nếu tắm nắng vào thời điểm ánh nắng gay gắt có thể gây mất nước, tổn thương mắt, tăng nguy cơ mắc các bệnh về da.

Vitamin A

Vitamin A giúp duy trì thị lực, làn da, chức năng miễn dịch. Thiếu vitamin A dẫn đến bệnh quáng gà, khô giác mạc, sẹo giác mạc, da khô, nhiễm trùng tái phát. Trẻ thường xuyên phàn nàn khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, da khô có thể do thiếu vitamin A. Trẻ bổ sung vitamin này bằng cách ăn cà rốt, rau chân vịt, khoai lang.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa trong cơ thể, giúp chống lại nhiễm trùng, chữa lành vết thương. Cơ thể không có đủ vitamin C biểu hiện bằng chảy máu nướu răng, da khô, vết thương mau lành. Trong trường hợp nặng, tình trạng này dẫn đến bệnh Scorbut (thiếu vitamin C) kèm đau khớp, thiếu năng lượng, buồn ngủ. Nguồn cung cấp vitamin C gồm cam, dâu tây, ớt chuông. Cha mẹ nên cho trẻ ăn uống cân bằng để tăng cường miễn dịch, phòng bệnh.

Vitamin B12

Chất dinh dưỡng này cần thiết cho sự phát triển não bộ, sản xuất hồng cầu. Thiếu vitamin B12 dẫn đến yếu cơ, mệt mỏi, kém tập trung, da nhợt nhạt hoặc có vấn đề về thần kinh. Người ăn chay và trẻ có chế độ ăn uống hạn chế dễ thiếu vitamin B12. Thực phẩm giàu vitamin này gồm thịt, sữa, ngũ cốc tăng cường. Nếu trẻ có dấu hiệu mệt mỏi, không thể tập trung, cha mẹ nên đưa con đi khám.

Vitamin B9

Vitamin B9 cần thiết cho sự phát triển, tăng trưởng khỏe mạnh. Trẻ thiếu chất dinh dưỡng này gây chậm tăng trưởng, mệt mỏi, cáu kỉnh. Vitamin B9 cần thiết cho thời kỳ tăng trưởng nhanh ở trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên. Rau lá xanh, đậu, ngũ cốc tăng cường là nguồn vitamin B9 tốt.

Khi cha mẹ nhận thấy con có biểu hiện thiếu vitamin nên cho bé đi khám. Bác sĩ sẽ xét nghiệm máu, từ đó điều chỉnh chế độ dinh dưỡng toàn diện giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)