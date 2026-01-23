Dấu hiệu trẻ tăng cân không lành mạnh

Tăng cân nhanh kèm ngáy ngủ, khó thở, đau nhức xương khớp và những thay đổi bất thường trên da là các dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề.

Tăng cân quá nhanh

Nếu chỉ sau vài tuần cha mẹ nhận thấy quần áo của trẻ trở nên chật hơn, đây có thể là dấu hiệu tăng cân không lành mạnh. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe mạn tính khi trưởng thành. Cha mẹ nên theo dõi cân nặng, điều chỉnh chế độ ăn và khuyến khích trẻ vận động để kiểm soát.

Hụt hơi, mệt mỏi

Trẻ em thường hiếu động. Khi trẻ ngại vận động, khó theo kịp bạn bè, dễ thở hổn hển hoặc đổ mồ hôi ngay cả khi hoạt động nhẹ, thừa cân có thể đã ảnh hưởng đến tim và phổi. Nếu kéo dài, trẻ có nguy cơ tăng huyết áp sớm và thiếu tự tin khi tham gia các hoạt động thể chất.

Ngáy to hoặc ngủ không yên giấc

Ngáy, ngưng thở ngắn khi ngủ hoặc ngủ không sâu có thể là dấu hiệu ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở, thường gặp ở trẻ thừa cân. Giấc ngủ kém chất lượng làm rối loạn hormone điều chỉnh cảm giác đói và đường huyết, tăng thèm ăn và nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa như đái tháo đường type 2.

Thường xuyên đau khớp

Đau đầu gối, hông hoặc lưng ở trẻ là dấu hiệu cần lưu ý. Cân nặng dư thừa tạo áp lực kéo dài lên các khớp đang phát triển, có thể làm thay đổi tư thế, hạn chế vận động. Về lâu dài, thừa cân làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp sớm, đau cơ xương khớp mạn tính khi trưởng thành.

Thay đổi về da

Các mảng da sẫm màu, mịn ở cổ hoặc dưới cánh tay, kèm khát nước, đi tiểu nhiều, huyết áp hoặc cholesterol cao là dấu hiệu cảnh báo rối loạn chuyển hóa. Những biểu hiện này thường liên quan đến kháng insulin và căng thẳng tim mạch giai đoạn sớm, có thể tiến triển thành đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ hoặc bệnh tim nếu không được can thiệp.

Trẻ tăng cân không lành mạnh dễ bị trêu chọc hoặc tự ti về ngoại hình. Lâu dần, điều này có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm và hình thành thói quen ăn uống theo cảm xúc, khiến cân nặng tiếp tục tăng. Nếu trong gia đình có người mắc béo phì, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch sớm, trẻ bị tăng cân nhanh cần được theo dõi. Can thiệp sớm cho trẻ có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tương tự trong tương lai.

Để trẻ tăng cân lành mạnh, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn giàu năng lượng, chia nhỏ 4-5 bữa mỗi ngày, tránh ép ăn. Ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng như sữa nguyên chất, trứng, thịt đỏ, bơ, các loại hạt và chất béo tốt. Kết hợp tăng vận động, tạo không khí vui vẻ khi ăn và tẩy giun định kỳ để cải thiện hấp thu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)