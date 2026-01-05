Dấu hiệu trẻ mắc chứng rối loạn ăn uống

Trẻ rối loạn ăn uống thường lo lắng về ngoại hình, tránh ăn cùng gia đình, giấu thức ăn, thay đổi tâm trạng và biểu hiện hành vi bất thường.

Áp lực học tập và kỳ vọng từ gia đình có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của trẻ. Những thay đổi hành vi về dinh dưỡng là dấu hiệu rối loạn ăn uống, nhận biết sớm giúp phụ huynh can thiệp kịp thời, phòng tránh thiếu dinh dưỡng và còi xương.

Cực đoan trong thói quen ăn uống

Trẻ mắc chứng rối loạn ăn uống thường bỏ bữa, ăn ít hoặc tránh một số thực phẩm mà không rõ lý do. Một số trẻ còn nói dối đã ăn, chỉ di chuyển thức ăn trên đĩa, giấu đồ ăn, lén vứt bỏ hoặc giả vờ ăn để tránh bị hỏi. Những hành vi này cho thấy trẻ đang cảm thấy lo lắng, tự ti hoặc bối rối về thức ăn và cân nặng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh, trò chuyện và tìm hiểu cảm giác của trẻ trong bữa ăn để kịp thời hỗ trợ.

Lo lắng về cân nặng

Trẻ thường xuyên nhắc đến việc bản thân béo, soi gương để xem ngoại hình, quan tâm quá mức đến calo hay chế độ ăn kiêng. Những câu như "con cần gầy hơn" hay "con không nên ăn món này" có thể là cảnh báo sớm. Thay vì phủ nhận, phụ huynh nên khuyến khích trẻ chia sẻ lý do và nhắc nhở về tầm quan trọng của sức khỏe.

Dấu hiệu bất thường về thể chất

Trẻ sụt cân nhanh, xanh xao, mệt mỏi hoặc tóc thưa có thể đang không được cung cấp đủ dinh dưỡng. Những biểu hiện thể chất này thường xuất hiện muộn hơn so với các hành vi ăn uống bất thường, nên phụ huynh thường nhận ra khi vấn đề đã tồn tại một thời gian.

Thay đổi tâm trạng và cảm xúc

Những thay đổi về cảm xúc là dấu hiệu sớm của rối loạn ăn uống, chẳng hạn trẻ trở nên im lặng khác thường, dễ cáu gắt hoặc tránh tham gia các hoạt động xã hội. Thay vì la mắng hay áp lực, phụ huynh nên nhẹ nhàng trò chuyện, kiên nhẫn lắng nghe và cho trẻ biết rằng mình sẽ không bị phán xét.

Khuyến nghị chung cho phụ huynh: Tạo không khí bữa ăn vui vẻ, đa dạng món ăn, cho trẻ tham gia chuẩn bị bữa, duy trì lịch ăn cố định, hạn chế đồ vặt và làm gương tốt trong thói quen ăn uống. Cách tiếp cận nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp trẻ dần điều chỉnh hành vi và duy trì dinh dưỡng hợp lý.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)