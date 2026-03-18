Dấu hiệu trẻ không ăn đủ protein

Trẻ thiếu protein thường mệt mỏi, chậm phát triển, thường xuyên ốm, tóc và móng giòn, chán ăn.

Protein thúc đẩy phát triển cơ bắp, hệ miễn dịch, sản xuất hormone và enzyme. Khi trẻ thiếu chất dinh dưỡng này, cơ thể sẽ có những dấu hiệu cảnh báo.

Thường xuyên thiếu năng lượng

Trẻ mệt mỏi bất thường, khó duy trì hoạt động, nhanh kiệt sức có thể do thiếu protein. Đây là dưỡng chất cung cấp năng lượng và duy trì sức bền, nên khi thiếu, trẻ dễ uể oải. Cha mẹ nên bổ sung thực phẩm giàu protein như trứng, đậu, thịt và sữa trong bữa ăn.

Tăng trưởng chậm

Protein quan trọng vì thúc đẩy cơ thể xây dựng xương, cơ bắp, mô, enzyme. Khi trẻ không nhận đủ protein, chiều cao và cân nặng sẽ không tăng nhanh, quần áo có thể vẫn vừa vặn trong vài tháng. Cha mẹ nên đưa con đi khám dinh dưỡng để có cách điều chỉnh phù hợp.

Hệ miễn dịch suy yếu, thường xuyên ốm vặt

Trẻ thường xuyên bị cảm lạnh, thời gian hồi phục lâu hơn bình thường dễ bị nhiễm trùng thì thiếu protein có thể là nguyên nhân. Chất dinh dưỡng này có vai trò trong việc tạo ra kháng thể chống lại virus, vi khuẩn. Nếu không có đủ protein, hệ miễn dịch suy yếu, bé dễ bị ốm. Cha mẹ thường nhận thấy bé bị sốt tái phát, ho kéo dài, mệt mỏi sau những lần nhiễm trùng nhẹ.

Rụng tóc, móng tay giòn, da khô

Keratin là chất rất quan trọng cho sức khỏe của tóc, da và móng, chủ yếu được cấu tạo từ protein. Khi trẻ thiếu chất dinh dưỡng này, những dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy gồm tóc mỏng, dễ gãy, móng giòn, da thô ráp, loang lổ. Ban đầu những thay đổi này khó nhận biết nhưng sẽ rõ theo thời gian. Bổ sung những bữa ăn nhẹ giàu protein, ăn đủ chất dinh dưỡng giúp cải thiện tình trạng này.

Chán ăn, thay đổi tâm trạng

Một triệu chứng ít ngờ của thiếu protein là chán ăn. Do cơ thể phải tiết kiệm năng lượng, trẻ không được cung cấp đủ protein thường không cảm thấy đói vì cơ thể làm chậm quá trình trao đổi chất. Đồng thời, trẻ cũng bị thay đổi tâm trạng, cáu gắt, không thể tập trung vào một việc. Protein có tác dụng ổn định lượng đường trong máu, hỗ trợ chức năng não. Nhu cầu protein của trẻ thay đổi theo độ tuổi. Trẻ em 4-9 tuổi cần khoảng 19 g protein mỗi ngày, bé 9-13 tuổi nên có 34 g mỗi ngày.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)