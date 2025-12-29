Dấu hiệu trẻ chậm phát triển

Trẻ mọc răng chậm, chậm nói, khả năng ghi nhớ kém, thường xuyên buồn bã có thể chậm phát triển thể chất, trí tuệ.

Chậm nói

Thông thường, trẻ 9-12 tháng bắt đầu bập bẹ, 15-18 tháng nói được vài từ đơn lẻ. Nếu trẻ 18-24 tháng chưa tập nói, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đánh giá và can thiệp sớm. Trẻ 24-31 tháng tuổi chậm nói có nguy cơ vốn từ vựng và trí nhớ ngôn ngữ kém hơn so với bạn cùng tuổi khi lớn lên.

Dấu hiệu giao tiếp chậm

Phụ huynh nên lưu ý đến các dấu hiệu ở trẻ như giao tiếp bằng mắt hạn chế, không cười xã giao, khả năng chú ý chung kém... Khi trẻ có những biểu hiện này, đặc biệt dưới 2 tuổi, cha mẹ nên cho con sàng lọc tự kỷ. Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ rất cần thiết để đảm bảo bé phát triển, học tập tốt trong tương lai.

Chậm phát triển vận động, phối hợp kém

Cha mẹ cần chú ý khi trẻ gặp khó khăn trong vận động thô (ngồi, bò, đi) hoặc vận động tinh (cầm nắm, dùng thìa). Nếu cả hai kỹ năng chậm phát triển, nên đưa trẻ đi khám để đánh giá và can thiệp kịp thời, bao gồm vật lý trị liệu nếu cần, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất.

Khả năng ghi nhớ kém

Bé chậm phát triển não bộ thường khó khăn khi theo hướng dẫn đơn giản từ người lớn, ghi nhớ thông tin kém (ví dụ nhớ các nhiêm vụ gồm 2-3 bước), tính bốc đồng, không thể bình tĩnh. Những vấn đề về sự chú ý, tự kiểm soát ảnh hưởng đến học tập thì cha mẹ nên đưa con đi khám.

Cảm thấy buồn bã hoặc chán nản

Nếu trẻ thường xuyên cảm thấy buồn bã mà không rõ lý do thì có thể là do trầm cảm hoặc một số bệnh lý tâm thần. Chúng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và không thể thực hiện các hoạt động hàng ngày dễ dàng.

Chậm mọc răng

Thông thường, trẻ còi xương thường mọc răng sữa chậm. Thiếu hụt chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, vitamin D, vấn đề về di truyền, sinh non, bệnh tuyến giáp là những nguyên nhân gây chậm mọc răng. Bé còi thường cũng không đạt chiều cao, cân nặng mong muốn theo độ tuổi, ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa xương. Cha mẹ nên cho con đi khám, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tăng cường đa dạng thực phẩm, bữa ăn cân bằng.

Cha mẹ nên khuyến khích con vận động, đảm bảo giấc ngủ sâu để sản sinh hormone tăng trưởng, tạo môi trường sống lành mạnh, hạn chế thiết bị điện tử, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hàng ngày. Ngủ sâu giúp não bộ tiết hormone tăng trưởng (GH) và cơ thể hấp thụ canxi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)