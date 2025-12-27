6 trò chơi trong nhà giúp trẻ tăng cường trí não

Các trò chơi trong nhà như kể chuyện ngược, bịt mắt xếp hình, vẽ tranh giúp kích thích trí tưởng tượng, tư duy, hỗ trợ não bộ trẻ phát triển.

Ngoài mang lại sự thư giãn, việc chơi đùa có thể kích thích hoạt động thần kinh, hỗ trợ khả năng ghi nhớ. Hoạt động ngoài trời thường thúc đẩy phát triển thể chất, trong khi trò chơi trong nhà góp phần duy trì sức khỏe não bộ lâu dài.

Trò chơi bắt chước

Việc bắt chước có thể giúp trẻ phát triển khả năng phối hợp vận động. Khi mô phỏng các chuyển động phức tạp, trẻ được rèn luyện sự tập trung và kích thích hoạt động của các tế bào thần kinh. Trong trò chơi này, một người thực hiện các động tác chậm, có độ khó nhất định, người còn lại bắt chước như soi gương. Hoạt động vui nhộn này giúp rèn khả năng quan sát, chú ý và tập trung, những yếu tố liên quan đến sự phát triển não bộ của trẻ.

Truyền tin qua tai

Khi tham gia trò chơi "truyền tin qua tai", trẻ được rèn luyện khả năng lắng nghe và ghi nhớ thông tin. Việc truyền một câu chuyện qua nhiều người khiến thông điệp cuối có thể khác ban đầu, tạo yếu tố hài hước. Trò chơi này giúp trẻ lắng nghe có chủ đích, ghi nhớ và giao tiếp rõ ràng, những yếu tố liên quan đến phát triển não bộ.

Trò chơi khay

Một khay chứa các vật thể ngẫu nhiên được trưng bày trong khoảng 30 giây. Sau khi che khay, một hoặc vài vật thể được lấy đi và trẻ cần xác định món đồ bị thiếu. Trò chơi đơn giản này có thể rèn luyện cho trẻ ghi nhớ ngắn hạn, khả năng nhận dạng mẫu và sự chú ý đến chi tiết.

Vẽ tranh giúp trẻ phát triển trí não. Ảnh tạo bởi AI

Kể chuyện ngược

Kể lại câu chuyện theo trình tự thông thường chủ yếu là tái hiện thông tin. Trong khi đó, kể chuyện theo chiều ngược lại đòi hỏi trẻ phải nhớ và sắp xếp lại các sự kiện theo trình tự đảo chiều, một kỹ năng nhận thức phức tạp hơn.

Khi cha mẹ kể một câu chuyện rồi yêu cầu trẻ kể lại từ đoạn kết về đoạn đầu, trẻ phải nhớ các sự kiện và sắp xếp lại theo thứ tự ngược. Quá trình này buộc não bộ suy nghĩ linh hoạt hơn, qua đó hỗ trợ ghi nhớ, hiểu trình tự thời gian và rèn luyện khả năng tư duy linh hoạt.

Bịt mắt xếp hình

Một trẻ bị bịt mắt, trong khi trẻ khác hướng dẫn xây dựng một hình dạng cụ thể bằng các khối xếp hình. Sự tương tác qua lại này khuyến khích khả năng lắng nghe cẩn thận, giao tiếp rõ ràng, tăng cường trí nhớ ngắn hạn tốt.

Tưởng tượng và vẽ từ trí nhớ

Vẽ giúp trẻ phát huy khả năng sáng tạo. Khi trẻ quan sát một vật thể hoặc bức tranh trong thời gian ngắn rồi vẽ lại từ trí nhớ, hoạt động này giúp rèn luyện khả năng ghi nhớ hình ảnh và chú ý đến chi tiết. Thông qua quá trình đó, trẻ có thể dần nhận ra các mẫu, hình dạng và tỷ lệ, những kỹ năng hữu ích không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)