Người bị thiếu vitamin E thường yếu cơ, rối loạn vận động, ngứa ran tay chân, thiếu máu hoặc gặp các vấn đề về thị lực.

Ô nhiễm không khí, căng thẳng, tia cực tím... tạo ra các gốc tự do (các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương DNA và đẩy nhanh quá trình lão hóa). Vitamin E tan trong chất béo, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Dưới đây là những dấu hiệu cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này.

Tê hoặc ngứa ran ở bàn tay, chân

Một trong những dấu hiệu thiếu vitamin E sớm là cảm giác tê hoặc ngứa ran ở tay và chân. Vitamin E bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi tổn thương oxy hóa. Nếu lượng vitamin này thấp làm suy giảm chức năng thần kinh, cản trở truyền tín hiệu. Người có dấu hiệu này nên đến bác sĩ khám để tìm nguyên nhân chính xác, điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp.

Yếu cơ

Thiếu vitamin E dẫn đến yếu cơ hoặc cơ thể mệt mỏi. Vitamin này bảo vệ màng tế bào cơ khỏi bị tổn thương oxy hóa. Khi không có đủ vitamin E, các gốc tự do có thể gây tổn thương mô cơ, giảm sức mạnh. Lúc này, các hoạt động thể chất thường ngày như leo cầu thang, nâng vật nặng hoặc đứng trong thời gian dài trở nên khó khăn.

Rối loạn vận động

Khi thiếu vitamin E, các dây thần kinh truyền tín hiệu đến cơ và khắp cơ thể có thể bị tổn thương dẫn đến kém phối hợp, mất thăng bằng. Các triệu chứng phổ biến khác như nói lắp, khó cử động tay nhanh, khó đứng yên khi nhắm mắt và một số thay đổi phản xạ ở bàn chân. Người bệnh cũng thường xuyên làm rơi đồ vật.

Các vấn đề về thị lực

Vitamin E bảo vệ các tế bào thụ cảm ánh sáng trong võng mạc khỏi tổn thương oxy hóa. Khi nồng độ vitamin E giảm, các tế bào này có thể bắt đầu suy yếu dẫn đến các vấn đề như mờ mắt hoặc khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu (quáng gà), lâu dần làm giảm thị lực hoặc mất thị lực ngoại vi.

Da khô hoặc bị kích ứng

Da khô, bong tróc hoặc kích ứng là dấu hiệu của thiếu vitamin E. Chất dinh dưỡng này bảo vệ da khỏi tác hại của oxy hóa, giữ độ ẩm tự nhiên. Viêm da dị ứng liên quan đến những thay đổi của hệ miễn dịch. Bổ sung vitamin E giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng như ngứa, tổn thương da ở người bị viêm da dị ứng.

Thiếu máu

Vitamin E đóng vai trò trong quá trình hình thành, bảo vệ hồng cầu. Thiếu vitamin E gây thiếu máu tan máu, tức hồng cầu bị phân hủy nhanh hơn tốc độ chúng được thay thế. Bệnh này thường có các triệu chứng như mệt mỏi, da nhợt nhạt, khó thở.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)