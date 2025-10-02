Dấu hiệu thiếu vitamin B

Cơ thể mệt mỏi dù ngủ đủ giấc, thường xuyên đánh trống ngực, tâm trạng thay đổi thất thường, xuất hiện vết loét miệng có thể do cơ thể thiếu các vitamin B3, 6, 12.

Vitamin nhóm B có vai trò trong sản xuất năng lượng, duy trì hệ thần kinh, sản xuất hồng cầu, tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh. Thiếu hụt chất dinh dưỡng này dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe. Dưới đây là những dấu hiệu chính cần lưu ý.

Suy nhược

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất do vitamin B là mệt mỏi, suy nhược. Nếu một người thường xuyên cảm thấy mất năng lượng dù ngủ đủ giấc có thể đang thiếu vitamin B3, B12. Lúc này, cơ thể bị rối loạn chuyển hóa năng lượng, khiến tế bào không đủ năng lượng để hoạt động, gây uể oải.

Vàng da, da nhợt nhạt

Thiếu vitamin B12 thường làm giảm sản xuất hồng cầu, dẫn đến thiếu máu hồng cầu to, làm da nhợt nhạt hoặc vàng, yếu cơ, khó thở.

Các vấn đề về tim

Một số ít người xuất hiện các triệu chứng tim mạch, bao gồm ngất xỉu, tụt huyết áp, đánh trống ngực. Chức năng thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu hụt hoặc phụ thuộc nhiều vào lượng vitamin B12.

Loét miệng

Thường xuyên bị loét ở khóe miệng có thể do lượng vitamin nhóm B trong cơ thể thấp. Thiếu vitamin B2, B3 có liên quan đến triệu chứng này vì chúng quan trọng cho sức khỏe của niêm mạc miệng. Bạn nên ăn nhiều thực phẩm như thịt, cá, các loại hạt, đậu và ngũ cốc để bổ sung chất dinh dưỡng này.

Thay đổi tâm trạng

Nồng độ vitamin B6,9, 12 thiếu hụt làm tăng nguy cơ trầm cảm. Các vitamin này đóng vai trò tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine để điều chỉnh tâm trạng. Nếu bạn nhận thấy những triệu chứng này, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu để xác định mức độ vitamin và đưa ra lời khuyên.

Ngứa ran, tê tay, chân

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong chức năng thần kinh, sự thiếu hụt của chúng dẫn đến tổn thương thần kinh. Người có lượng vitamin B12 thấp thường dễ mắc các bệnh lý thần kinh ngoại biên, gây ngứa ran, tê liệt, mất cảm giác ở chi.

Các vấn đề về thị lực

Nồng độ vitamin B12 thấp có thể dẫn đến bệnh thần kinh thị giác, khiến mờ mắt, khó nhận biết màu sắc, trong một số trường hợp nghiêm trọng còn bị mất thị lực. Dù đây là triệu chứng ít gặp, nhưng mỗi người không nên chủ quan không điều trị thiếu hụt vitamin B12. Nên ăn một số thực phẩm giàu vitamin này như gan bò, các loại cá hồi, cá mòi, hải sản (nghêu, hàu), thịt bò, thịt gia cầm, trứng và các sản phẩm từ sữa.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)