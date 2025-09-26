VNExpress

5 món ăn tốt cho xương sau tuổi 40

Khoai lang, quả mọng, cá béo góp phần duy trì mật độ xương, giảm gãy xương nhờ giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Cá béo

Các loại cá béo giàu omega-3, vitamin D. Axit béo omega-3 làm giảm tình trạng viêm, có thể ngăn mất xương, trong khi vitamin D góp phần tăng cường hấp thụ canxi để xương chắc khỏe.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Vitamin C quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen, một loại protein giúp duy trì cấu trúc và độ chắc khỏe của xương. Chất chống oxy hóa trong quả mọng cũng làm giảm viêm và stress oxy hóa, vốn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau chân vịt, cải xoong cung cấp canxi, vitamin K, magie. Canxi cần thiết cho sức mạnh của xương, trong khi vitamin K giúp hấp thụ canxi, khoáng hóa xương hiệu quả. Magie hỗ trợ quá trình chuyển hóa vitamin D, quan trọng cho việc hấp thụ canxi. Ăn rau lá xanh thường xuyên có thể tăng cường mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương.

Đậu phụ

Thực phẩm này giàu canxi, protein và các dưỡng chất thiết yếu khác. Canxi quan trọng với mật độ xương, protein hỗ trợ cấu trúc xương và sức mạnh cơ bắp. Các sản phẩm từ đậu nành tốt cho việc duy trì xương chắc khỏe, nhất là với người ăn chay trường.

Khoai lang

Vitamin A trong khoai lang đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo xương, còn vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen. Kali duy trì mật độ xương bằng cách giảm mất canxi qua nước tiểu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI

