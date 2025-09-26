5 món ăn tốt cho xương sau tuổi 40

Đậu phụ

Thực phẩm này giàu canxi, protein và các dưỡng chất thiết yếu khác. Canxi quan trọng với mật độ xương, protein hỗ trợ cấu trúc xương và sức mạnh cơ bắp. Các sản phẩm từ đậu nành tốt cho việc duy trì xương chắc khỏe, nhất là với người ăn chay trường.