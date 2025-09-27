Lợi ích khi thường xuyên ăn hải sản có vỏ

Ăn thường xuyên hải sản có vỏ bổ sung omega-3, vitamin B12, kẽm tốt cho tim mạch, tăng cường chức năng não.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hải sản có vỏ bao gồm tôm, cua, nghêu, trai, hàu, sò điệp... Chúng ít calo và chất béo bão hòa, giàu axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất như vitamin B12, kẽm, selen, sắt. Những chất béo lành mạnh này giúp giảm viêm, cải thiện mức cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch tổng thể. Người ăn hải sản có vỏ thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim, duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Trẻ hóa làn da

Ăn hải sản có vỏ mang lại nhiều lợi ích cho làn da nhờ cung cấp collagen, axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Những dưỡng chất này dưỡng ẩm, tăng cường độ đàn hồi, làm chậm lão hóa da.

Tốt cho não

Vitamin B12 và selen cần thiết cho chức năng não bộ, trí nhớ, duy trì sức khỏe thần kinh, điều hòa tâm trạng. Selen hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Tăng cường miễn dịch

Hải sản giàu kẽm cần thiết cho chức năng miễn dịch, chữa lành vết thương và tổng hợp DNA. Cụ thể hàu cung cấp kẽm tự nhiên tốt. Sắt trong nghêu và trai giúp giảm mệt mỏi, hỗ trợ vận chuyển oxy trong máu. Iốt góp phần điều hòa hormone tuyến giáp, quan trọng trong quá trình trao đổi chất và mức năng lượng tổng thể. Bổ sung nguồn thực phẩm này vào chế độ ăn có tác dụng tăng cường miễn dịch tự nhiên.

Hải sản có vỏ có nhiều lợi ích với sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Kiểm soát cân nặng

Thực phẩm giàu protein nhưng ít calo có thể kiểm soát cân nặng. Protein giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, giảm mỡ, duy trì khối lượng cơ nạc. Ví dụ 100 g tôm cung cấp khoảng 20 g protein, ít chất béo.

Hải sản có thể được chế biến bằng cách nướng, hấp, xào. Salad tôm, chả cua, trai hấp, sò điệp xào là những món ăn thơm ngon. Để bảo vệ sức khỏe, gia đình nên tránh chiên ngập dầu hoặc dùng nước sốt kem đặc. Hải sản sống có thể gây bệnh hoặc nhiễm trùng gọi là vibriosis. Bệnh này do vi khuẩn sống trong nước mặn gây ra. Các triệu chứng của bệnh bắt đầu từ 12 đến 24 giờ sau khi ăn như nôn, ớn lạnh, đau bụng, tiêu chảy... Người bệnh có triệu chứng nặng, kéo dài nên đi khám.

Kết hợp hải sản với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt tạo ra những món ăn cân bằng, giàu dinh dưỡng, ngon miệng. Dù hải sản có vỏ tốt cho sức khỏe nhưng một số người vẫn nên cẩn trọng bởi dị ứng. Mỗi người nên lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, tránh ngộ độc thực phẩm. Người có mức cholesterol cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)